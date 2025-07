Como compartilhar a sua localização via satélite pelo app Buscar [iPhone]

A partir do iOS 16.1 e em modelos da linha iPhone 14 (que engloba os iPhones 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max) ou posterior, a Apple permite que você use o aplicativo Buscar (Find My) para compartilhar a sua localização via satélite quando estiver fora da área de cobertura celular ou Wi‑Fi.

Porém, isso requer que você esteja em um país onde o SOS de Emergência via satélite esteja disponível (que inclui Portugal, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Espanha, Suíça, entre outros). Infelizmente, o recurso ainda não tem previsão de chegar ao Brasil.

Nos parágrafos a seguir, veja como fazer o uso disso! 🛰️

Antes de usar o recurso

Configure o seu iPhone para que ele compartilhe a sua localização. Para isso, abra o app Buscar, toque em “Eu” na parte inferior da tela e certifique‑se de que “Compartilhar Localização” esteja ativado.

Caso o iPhone não esteja compartilhando a sua localização, você pode selecionar “Usar a Localização Deste iPhone”.

Também é importante que você adicione os contatos com os quais deseja compartilhar a sua localização.

Como enviar a sua localização via satélite no iPhone

Quando não estiver conectado a uma rede celular ou Wi-Fi, abra o app Buscar e certifique‑se de que você esteja em uma área externa com as vistas desobstruídas do céu e do horizonte.

Selecione a aba “Eu” (na parte inferior da tela), toque em “Enviar Minha Localização” (abaixo de “Minha Localização via Satélite”) e siga as instruções mostradas na tela.

Caso seja necessário, vire para a esquerda/direita para se conectar a um satélite, seguindo as instruções na tela do iPhone.

Segundo a Apple, você pode enviar a sua localização uma vez a cada 15 minutos. Quando enviar a sua localização via satélite, você não verá a localização do seu amigo no app Buscar.

Como ver a localização via satélite de um amigo no iPhone

Para ver a localização de um amigo enviada via satélite, você precisará que o seu iPhone esteja rodando o iOS 16.1 ou posterior — e, neste caso, não é preciso ter um iPhone 14 ou mais recente.

Quando um contato enviar a localização via satélite, um ícone de satélite aparecerá ao lado da foto do contato — e “Localização via Satélite” aparecerá no texto do app Buscar. A localização mais recente dele poderá ser vista por até sete dias.