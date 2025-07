Como compartilhar uma senha via AirDrop pelo app Senhas [iPhone, iPad e Mac]

No aplicativo nativo Senhas (Passwords) do iOS/iPadOS 18 e do macOS Sequoia 15, a Apple não só permite que você consulte as suas senhas cadastradas de sites e apps ou as Chaves-senha (Passkeys). Por ele, você também pode compartilhar com segurança essas senhas usando o AirDrop para outros aparelhos da Maçã que estejam por perto — tudo de forma muito segura, é claro.

Publicidade

Confira como utilizar isso na prática! 🙂

Como compartilhar uma senha via AirDrop pelo iPhone/iPad

Primeiramente, peça para a outra pessoa abrir a Central de Controle e ativar o AirDrop. Depois, com o app Senhas aberto no seu iPhone/iPad, toque em “Todas” e na conta que você deseja compartilhar.

Selecione o ícone do AirDrop e escolha o dispositivo ou a foto da pessoa para quem você deseja enviar a senha/Chave-senha.

Como compartilhar uma senha via AirDrop pelo Mac

Com o app Senhas aberto, escolha a senha desejada e clique no ícone do AirDrop (no canto superior direito) para compartilhá-la.

Ou, se preferir, clique com o botão direito do mouse e selecione “Compartilhar com AirDrop…”.