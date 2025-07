Instagram anuncia ferramenta de edição de vídeos com IA para 2025

O Instagram está se preparando para lançar, no ano que vem, uma ferramenta de edição de vídeo que promete mudar tudo! A novidade usa IA generativa para permitir que os usuários façam alterações em praticamente qualquer detalhe dos vídeos, tudo com um simples comando de texto.

Quem deu a notícia foi Adam Mosseri, chefe da plataforma, que mostrou uma prévia da tecnologia em suas redes sociais. A ferramenta é alimentada pelo Movie Gen AI, modelo desenvolvido pela Meta, e promete facilitar a vida de quem cria conteúdo, mesmo sem experiência em edição.

View this post on Instagram A post shared by Adam Mosseri (@mosseri) Estou superanimado com o Movie Gen, nosso modelo de pesquisa inicial em IA que permitirá alterar quase qualquer aspecto dos seus vídeos com um simples comando de texto. Estamos planejando trazer isso para o Instagram no ano que vem. Me contem o que acharam!

Nas demonstrações, Mosseri mostrou que é possível mudar o figurino de uma pessoa, trocar o fundo do vídeo ou até adicionar objetos ao cenário, como um colar dourado. Em uma das cenas, ele até se transforma em um boneco de feltro — e tudo isso sem comprometer a qualidade do vídeo ou parecer artificial.

Essa tecnologia foi anunciada pela Meta em outubro passado e tem como foco preservar a identidade e os movimentos humanos nos vídeos editados.

Outras empresas, como OpenAI e Adobe, já têm soluções parecidas, mas o Instagram será a primeira plataforma da Meta a usar oficialmente o Movie Gen AI. A Adobe, por exemplo, já integrou o Firefly Video a ferramentas de edição beta no Premiere Pro.

Apesar das demonstrações impressionantes, fica a dúvida: será que o resultado final vai mesmo atender às expectativas? Ferramentas semelhantes já enfrentaram críticas depois de serem lançadas ao público. Por enquanto, o jeito é esperar e acompanhar as novidades antes do lançamento oficial no próximo ano.

via The Verge