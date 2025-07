Para reverter banimento dos iPhones 16 na Indonésia, AirTags poderão passar a ser fabricados no país

A novela envolvendo o banimento dos iPhones 16 na Indonésia — que entrou em vigor no final de outubro — pode estar muito próxima de acabar, segundo informações da Bloomberg. Isso porque o governo local teria aprovado uma nova proposta da Apple de nada menos do que US$1 bilhão em investimentos no país.

Publicidade

Os smartphones mais recentes da Maçã, é bom recordar, tiveram sua venda proibida na Indonésia em outubro após a empresa deixar de cumprir uma regra a qual demanda que pelo menos 40% dos componentes dos dispositivos sejam produzidos no país.

Desde então, a Apple tem conduzido uma extensa negociação com o Ministério da Indústria da Indonésia, que já recusou uma proposta inicial de investimento de US$10 milhões e outra de US$100 milhões.

Agora, além aumentar mais uma vez a sua proposta em 10x, a companhia também prometeu colocar uma de suas parceiras no país para produzir AirTags na cidade de Batam, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Ao que tudo indica, a situação mudou de figura após Prabowo Subianto, presidente da Indonésia, ter sido atualizado sobre a situação e aprovado a mais recente proposta de investimento da Apple. Ele também encorajou o Ministério da Indústria a conseguir novos investimentos para o país.

Publicidade

O plano é que essa parceira da Maçã construa uma nova fábrica no país com capacidade para empregar cerca de 1.000 trabalhadores. A expectativa é que essa montadora seja responsável eventualmente por algo em torno de 20% de todos os AirTags produzidos no mundo.

A cidade de Batam também não foi escolhida à toa: além de estar a apenas uma viagem de balsa (cerca de 45 minutos) de distância de Singapura, ela também fica em uma zona de livre comércio, o que livra a Apple de uma série de impostos e taxas de importação.

Publicidade

Essa nova fábrica, é claro, se juntará a uma outra instalação que deverá ser construída em Bandung (no sudeste de Jacarta) e que produzirá a malha dos AirPods Max e outros tipos de acessórios. A Maçã também se comprometeu a continuar investindo nas chamadas Apple Developer Academies, as quais buscam qualificar jovens no mundo da programação.

Apesar disso tudo, o governo da Indonésia ainda precisa divulgar um prazo para que o banimento da linha iPhone 16 seja revogado. Ainda segundo a Bloomberg, o Ministério de Assuntos Econômicos da Indonésia foi encarregado pelo presidente Prabowo de finalizar o acordo com a Apple — isso se o governo não acabar voltando para trás em algumas questões, é claro.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.