Polícia apreende caminhões de colchões com iPhones contrabandeados no Paraná

Mais uma operação em conjunto entre a Polícia e a Receita Federal — desta vez, também com a participação da Polícia Militar — foi responsável pela apreensão de produtos contrabandeados em Astorga (PR), os quais foram avaliados em R$3,5 milhões.

De acordo com o portal de notícias local TNOnline, as equipes monitoravam rodovias próximas ao município quando abordaram dois caminhões que transportavam colchões, aparentemente sem irregularidades e com documentos fiscais válidos.

No entanto, o comportamento suspeito e contradições dos motoristas fizeram os agentes optarem por realizar uma inspeção nos veículos, os quais tinham compartimentos ocultos — onde foram identificados os produtos irregulares.

De origem estrangeira e sem documentos de importação, esses produtos incluíam dispositivos da Apple como iPhones, AirPods, bem como muitos smartphones de outras marcas — como pode ser visto em algumas fotos dos produtos apreendidos.

Os caminhões e as mercadorias apreendidas foram encaminhados para a Receita Federal de Londrina (PR), enquanto os condutores foram presos pela Polícia Federal e responderão pelos crimes de contrabando e descaminho.

