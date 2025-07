Promoções na App Store: Dungreed, Botanicula, MusicView Pro – Music Widgets e mais!

Nesta quinta-feira, aproveite a nossa boa seleção de promoções na App Store!

Dungreed, desenvolvido pela TEAM HURAY, é um jogo de aventura bastante interessante e nosso destaque do dia.

Não há checkpoints; quando você morre, todos os itens são perdidos e você é enviado de volta à cidade. Melhore a sua performance treinando e obtendo itens em sua exploração pelos mapas.

Uma cidade tranquila e pacífica foi destruída por uma misteriosa masmorra e todos os habitantes da cidade foram sugados para dentro dela. Você deve se tornar um aventureiro enviado do reino para remediar esse desastre. Entre na masmorra para enfrentar as ameaças infinitas, resgatar as pessoas e reconstruir a cidade!