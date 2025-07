TrendForce prevê Apple Vision mais barato com telas OLED e LCD

Em uma publicação sobre o mercado de headsets de realidade aumentada/virtual em 2024, a firma de pesquisa TrendForce disse que o Apple Vision Pro “está redefinindo os recursos e casos de uso de dispositivos RA/RV”, de modo a “estabelecer um novo padrão para as expectativas dos usuários”.

Ainda assim, o headset da Apple teve um desempenho de vendas abaixo do esperado — resultado, é claro, do alto custo do dispositivo, vendido por US$3.500 nos Estados Unidos. Para reverter esse cenário, a firma prevê que a Apple introduzirá dois modelos distintos, visando tanto o segmento de ponta quanto o de entrada.

Esses novos modelos poderão ser lançados em 2026, segundo a firma, a qual espera que a versão de ponta use a tecnologia de display OLEDoS , com uma resolução de 3.000 pixels por polegada. Além disso, a Apple poderá considerar obter componentes de fornecedores além da Sony para expandir a capacidade de produção.

Com relação à versão de entrada, a TrendForce indica que a Apple se concentrará na eficiência de custos, de modo a optar por displays OLED e LCD com tecnologia LTPO , ambos oferecendo um equilíbrio entre desempenho e custo.

Mercado de headsets em 2024

Na sua avaliação do mercado de headsets em 2024, a TrendForce constatou que a Meta manteve sua posição como líder global em vendas, com uma participação de mercado de 73%.

Em segundo lugar está a Sony, cujo PlayStation VR2 garantiu a segunda maior participação de mercado (9%), enquanto a Apple, que estreou nesse mercado este ano, capturou um market share de 5%, tornando-se a terceira maior fabricante do segmento.

