WhatsApp agora permite adicionar Pix ao perfil e compartilhá-lo com contatos

O WhatsApp anunciou hoje uma opção que facilitará o compartilhamento e a obtenção de chaves Pix no aplicativo. Exclusiva para os usuários brasileiros (tal como o sistema de pagamentos é exclusivo por aqui 😅), a novidade é uma expansão de algo parecido que já havia sido adotado no WhatsApp Business.

Com o recurso, há uma nova opção no seletor de composição nas conversas referente ao Pix. Na primeira vez que tocar na opção, o usuário é solicitado a adicionar os dados da sua chave (que pode ser email, número, CPF ou aleatória) e, após devidamente cadastrada, pode enviá-la com praticidade para um contato.

Completamente opcional (só cadastra a chave no app quem se sentir seguro para isso), a novidade é uma mão na roda tanto para quem envia quanto para quem recebe a chave, visto que não é mais necessário copiá-la de outro app ou digitá-la manualmente na conversa — e há um botão para copiá-la ao recebê-la.

Mas não é necessário nem mesmo solicitar que um usuário compartilhe a sua chave Pix individualmente na conversa. Caso ele já a tenha cadastrada, ela é exibida na sua página de perfil, logo abaixo do número. Segundo o WhatsApp, é possível escolher para quem deixar a chave visível — o que é uma opção importante de privacidade.

É interessante notar como o WhatsApp acabou dando o braço a torcer em relação ao sistema de pagamentos oficial do Brasil. O mensageiro, vale recordar, tem a sua própria funcionalidade de pagamentos, mas ela acabou não vingando por aqui. O botão para o Pix no perfil, inclusive, fica no lugar do botão dedicado a pagamentos.

Segundo revelou o chefe do WhatsApp no Brasil, Guilherme Horn, ao portal g1, a partir dessa integração simples inicial o mensageiro fará pesquisas para descobrir se os brasileiros estão interessados em uma integração mais profunda — quem sabe, possibilitando transferências Pix direto no app futuramente.

A novidade começou a ser liberada hoje (no mesmo dia em que foi encerrado o suporte ao pagamento com cartões de débito no app) e chegará para todos os usuários até o fim de janeiro, segundo a Meta.