Animações do Apple TV+ recebem 5 indicações aos Annie Awards

As produções do Apple TV+ foram destaque nos Annie Awards deste ano, conquistando cinco indicações na premiação que celebra o melhor da animação no cinema e na TV. A cerimônia acontecerá no dia 8 de fevereiro, em Westwood (na Califórnia, Estados Unidos).

Entre os indicados está “Super Fofos – Aventura na Cidade” (“Wonder Pets: In The City”), com o episódio “Salvando o Tate?” (“Save Tate?”) — uma produção da Nickelodeon em parceria com a Apple —, que concorre na categoria de Melhor Programa de TV/Mídia para o público pré-escolar.

A série “WondLa: A Trilogia”, da Skydance Animation em parceria com a Apple, garantiu três indicações: o episódio “Ruínas” (“Ruins”) está na disputa de Melhor Programa Infantil, enquanto “Cativeiro” (“Captive”) concorre como Melhor Música e “Barganha” (“Bargain”) foi indicado à categoria de Melhor Design de Produção.

Além disso, o especial “Snoopy Apresenta: Seja Bem-vindo, Franklin!” (“Snoopy Presents: Welcome Home, Franklin”), uma produção do WildBrain Studios com a Apple, foi indicado na categoria de Melhor Storyboard para TV/Curta-Metragem.

Congratulations to the 52nd Annie Awards Nominees for Best Storyboarding – TV/Media!



To learn more, visit https://t.co/K34J6TEUKz#annieawards #52ndannieaward pic.twitter.com/vv1jbJ9mPL — AnnieAwards (@AnnieAwards) December 20, 2024

A premiação está entre uma das mais prestigiadas no universo da animação — e essas indicações provam como o Apple TV+ tem entregado histórias de qualidade e produções bem feitas para todos os públicos. A lista completa dos indicados está disponível no site da premiação.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox.

