Apple começa a encerrar vendas de iPhones sem USB-C na Europa

Conforme previsto, a Apple já começou a indisponibilizar os iPhones que possuem porta Lightning — ou seja, os iPhones 14/14 Plus e SE (3ª geração) — à venda em países da Europa, começando pela Suíça.

Isso acontece às vésperas do fim do prazo de adaptação a uma legislação da União Europeia a qual libera a venda somente de smartphones que sejam equipados com uma porta USB-C no bloco. Esse prazo encerrará no dia 28 de dezembro e se aplica a qualquer modelo de iPhone colocado à venda, mesmo os mais antigos.

Vale notar que, embora não faça parte da União Europeia, a Suíça é membro da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA) e, portanto, está sujeita às leis comerciais do bloco.

É provável também que, já na próxima semana, a Apple torne os iPhones em questão indisponíveis em todos os 27 países da UE. Os revendedores autorizados na região, porém, poderão continuar comercializando esses modelos até o fim do estoque.

De qualquer forma, enquanto um novo modelo do iPhone SE (ou “16e”) é esperado para o começo do ano que vem, os iPhones 14/14 Plus deverão ser descontinuados mundialmente só no segundo semestre de 2025, com a apresentação da próxima geração de aparelhos.

via MacRumors