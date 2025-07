Apple tem parceria com ONG para ajudar usuários alvos de spyware

Já há alguns anos, a Apple tem enviado alertas para donos de iPhones que foram alvos de spywares ao redor do mundo — muitas vezes patrocinados por Estados —, alertando-os de que seus dispositivos podem ter sido invadidos e orientando-os a obter ajuda.

A Apple, porém, não fornece um “suporte” direto relacionado à tentativa de invasão, de modo a indicar aos usuários afetados os serviços da organização sem fins lucrativos Access Now, que se concentra nos direitos civis digitais e administra uma linha de apoio.

Ao TechCrunch, a Access Now disse que o envio dessas notificações pela Apple representou um “ponto de virada”. Isso porque, anteriormente, eles não sabiam exatamente quem ajudar — e agora as pessoas estão procurando orientações ao serem alertadas.

Acho que é uma das maiores coisas que aconteceram na esfera desse tipo de investigação forense e caça a spywares sofisticados. —Natalia Krapiva, assessora jurídica da Access Now.

De acordo com pesquisadores de segurança, a linha de apoio da Access Now é “o lugar certo” de orientação uma vez que ela “é capaz de fazer um bom trabalho de triagem sistemática e suporte”.

Krapiva disse que a linha de apoio é composta por mais de 30 pessoas. Em 2024 (até agora), a Access Now recebeu 4.337 solicitações de ajuda por meio da iniciativa, ainda segundo a assessora.

Embora não atue após essa tentativa de invasão, a Apple oferece já há um tempo o Modo de Isolamento (Lockdown Mode) — presente no iOS 13, no iPadOS 13 e no macOS Ventura 13 ou posteriores — para aumentar a segurança de dispositivos que foram alvo de spywares.