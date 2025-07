Apple TV+ terá série dramática com Ana de Armas e Oscar Isaac

O Apple TV+ conseguiu fechar um projeto para uma nova série dramática intitulada provisoriamente) de “Bananas”, a qual terá Ana de Armas e Oscar Isaac como protagonistas e produtores executivos.

Publicidade

Além deles, David O. Russell também será produtor executivo e ainda dirigirá a produção. A premissa da série, escrita e produzida por Carolina Paiz, ainda não foi divulgada.

Isaac ganhou destaque recentemente pelo papel principal na série “Cavaleiro da Lua”, do Disney+. Já de Armas atuou em “Ghosted — Sem Reposta”, também do Apple TV+.

Essa será a estreia de Russell (indicado cinco vezes ao Oscar) em uma série do serviço de streaming da Maçã.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Deadline