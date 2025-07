Como permitir que outros usuários reproduzam áudios no HomePod [mini]

O HomePod e o HomePod mini são excelentes opções de alto-falantes inteligentes para quem está imerso no ecossistema de produtos e serviços da Apple.

Se você quiser, pode permitir que outras pessoas reproduzam músicas e podcasts nesses aparelhos — ainda podendo adicionar uma senha para ficar protegido de pessoas desconhecidas.

Confira, a seguir, como fazer isso! 🔊

Como permitir que outras pessoas reproduzam áudios no HomePod [mini]

Com o app Casa (Home) aberto no seu iPhone ou iPad, toque no botão com três pontinhos e vá em “Ajustes da Casa”. Selecione “Alto-falantes e TV” e escolha uma das opções.

A Apple informa que a configuração que você escolher também controlará quem pode adicionar à próxima fila “Reproduzindo” para o HomePod nos apps Música (Music) e Podcasts, e quem pode entregar o áudio para o HomePod.

Se você tiver mais de um HomePod, a opção escolhida se aplicará a todos eles.

Como colocar uma senha para reproduzir áudios no HomePod [mini]

Ainda nos ajustes da casa, vá em “Alto-falantes e TV” e toque em “Exigir Senha”. Se tiver mais de um HomePod, essa configuração se aplicará a todos eles.

