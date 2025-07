iPhone de brasileiro sobrevive ileso a queda de mais de 4 mil metros!

O influenciador Daniel Cajal publicou em seu perfil no Instagram um relato impressionante de resistência do iPhone. Seu aparelho (aparentemente um iPhone 15 Pro) sobreviveu ileso a uma queda de mais de 4 mil metros após escapar do seu bolso durante um salto de paraquedas em Santa Catarina.

Tendo percebido a ausência do smartphone apenas após acionar o equipamento, Cajal até fez buscas com a ajuda de um amigo na área onde o aparelho provavelmente poderia ter caído, mas como não obteve sucesso e o aplicativo Buscar (Find My) não apontava a localização do dispositivo, ele acabou desistindo e até comprando um iPhone novo.

36 horas depois, no entanto, o Buscar voltou a exibir a localização precisa do aparelho. Como era uma área bastante remota e possivelmente sem acesso à internet, provavelmente demorou para que alguém com outro aparelho integrado à rede da Maçã passasse pelo local para possibilitar o envio da localização — antes tarde do que nunca, não é verdade?

Ao se dirigir ao local indicado, Cajal encontrou o iPhone na localização exata apontada no app Buscar. O aparelho, que estava protegido com uma capinha, sobreviveu (aparentemente) ileso à queda, funcionando normalmente e ainda ostentando 15% de bateria.

Segundo o criador de conteúdo, saltar com o aparelho no bolso é essencial para obter estatísticas detalhadas do salto e até mesmo por questões de segurança e comunicação, mas ele afirma que das próximas vezes providenciará calças cujos bolsos tenham zíper para impedir novos acidentes como esse.

Incrível, não acham?

dica do Michel Avelar