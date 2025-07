MKBHD elege a câmera do iPhone 16 Pro como a melhor de 2024

Os iPhones deram as caras mais uma vez na edição de 2024 dos Smartphone Awards, premiação realizada pelo YouTuber Marques Brownlee (também conhecido como MKBHD) para prestigiar os aparelhos que se destacaram ao longo do último ano.

Assim como nos anos anteriores, o grande destaque para a Maçã foi a categoria Melhor Câmera, a qual foi vencida pelo iPhone 16 Pro. Segundo MKBHD, este foi um dos anos mais concorridos para a categoria, principalmente com o boom gerado pela inteligência artificial generativa — que também chegou às câmeras dos smartphones.

Ao contextualizar o argumento pela vitória do aparelho da Maçã, o YouTuber citou aparelhos como o Samsung Galaxy S24 Ultra e deu um destaque grande ao vivo X200 Pro. Porém, ele escolheu novamente a confiabilidade do aparelho da Maçã, bem como sua consistência para tirar fotos e fazer vídeos, e novidades como o Controle da Câmera (Camera Control).

A outra categoria conquistada pela Maçã foi a de Melhor Telefone Pequeno, a qual foi para o iPhone 16 (que também foi destaque na categoria Mais Aprimorado), graças a características como o seu bom conjunto de câmeras, a boa autonomia de bateria do aparelho e o incremento na memória.

Esse era um prêmio que poderia ter ido para o iPhone 16 Pro, que é quase do mesmo tamanho e conta com especificações melhores, mas MKBHD preferiu destacar a evolução do aparelho de entrada e coisas que não estão presentes no modelo topo-de-linha, como uma verdadeira variedade de cores.

Embora o iPhone 16 também tenha sido citado na categoria Telefone do Ano, o principal prêmio ficou com a Samsung. O Galaxy S24 Ultra foi escolhido neste ano por ser “bom em tudo” o que se propõe a fazer, se destacando em termos de chip, bateria, tela, software, suporte, durabilidade, etc.

Confira os vencedores de todas as categorias:

Melhor Telefone Grande : Samsung Galaxy S24 Ultra

: Samsung Galaxy S24 Ultra Melhor Telefone Pequeno : iPhone 16

: iPhone 16 Melhor Câmera : iPhone 16 Pro

: iPhone 16 Pro Melhor Valor : Nothing Phone (2a)

: Nothing Phone (2a) Melhor Bateria : REDMAGIC 10 Pro

: REDMAGIC 10 Pro Melhor Design : HUAWEI Mate XT

: HUAWEI Mate XT Melhor Dobrável : Google Pixel 9 Pro Fold

: Google Pixel 9 Pro Fold Mais Aprimorado : Google Pixel 9 Pro Fold

: Google Pixel 9 Pro Fold Decepção do Ano : ASUS Zenfone 11 Ultra

: ASUS Zenfone 11 Ultra Telefone do Ano: Samsung Galaxy S24 Ultra

O que acharam dos resultados?

