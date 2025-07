Promoções na App Store: Drift’n’Drive, Taijitu 2, 7 Minute TV Workout e mais!

Para esta sexta-feira, confira a nossa seleção de promoções na App Store!

Drift’n’Drive, desenvolvido por Kimmo Lahtinen, mistura pequenos carros e altíssima velocidade em um só jogo.

No Carrer Mode (Modo Carreira), participe de torneios, conquiste prêmios e evolua o desenvolvimento do seu carro em busca de ser o melhor piloto do mundo. Gosta de competir e buscar o melhor tempo em uma pista específica? O modo Time Attack (Ataque ao Tempo) é o que você procura — competindo não só com os seus amigos, mas também com pessoas de todo o mundo.

Confira um vídeo:

Crie uma sessão multijogador local e dispute com até quatro pessoas simultaneamente. Sem publicidade ou custos adicionais, o game é uma ótima pedida para diversão com o seu iPhone e/ou iPad! 🏎

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$90 em descontos:

Jogos

Puzzles.

Jogo de corrida.

Simulador de trem.

Aplicativos

Utilitário para atividades físicas.

Utilitário para textos.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🎄