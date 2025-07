★ Restaure, dê cor a fotos e melhore a qualidade de vídeos usando IA (oferta especial de Natal)

Você tem fotos antigas de família em preto e branco ou imagens borradas de câmeras antigas? É hora de trazê-las de volta à vida usando as mais recentes tecnologias de inteligência artificial (IA).

Com o novo update do VideoProc Converter AI (versão 7.9), você pode facilmente reparar, remover o desfoque e aprimorar imagens de baixa resolução para obter rostos mais claros e cores vibrantes. Não importa se você está restaurando fotos antigas ou colorindo memórias em preto e branco, essa possibilidade está a apenas um clique de distância.

Se você já possui uma licença do VideoProc Converter AI, basta atualizar para acessar os novos recursos sem custo adicional.

Se você é novo no VideoProc Converter AI, pode aproveitar a oferta de Natal — economize 60% em uma licença vitalícia com atualizações ilimitadas. Além disso, ganhe uma licença de 6 meses do removedor de fundo de imagem profissional com IA como um presente bônus de Natal. Esta oferta também inclui uma garantia de reembolso de 30 dias, para que você possa experimentar os recursos sem riscos.

Melhore significativamente a qualidade das fotos com a Image AI

Com a Image AI do VideoProc Converter AI, você pode facilmente aumentar a dimensão de imagens antigas e de baixa qualidade para as resoluções 4K, 8K e até 10K. A IA reduz automaticamente o ruído, foca e aprimora detalhes como pele, cabelo e texturas — sem necessidade de habilidades técnicas. Basta arrastar e soltar suas imagens, escolher a resolução e deixar a IA fazer o resto.

Para rostos desbotados ou desfocados, o novo recurso Face Restoration repara, remove o desfoque e torna as imagens mais nítidas. Não importa se você está restaurando uma foto simples de rosto ou uma de um grupo inteiro, suas memórias ganharão vida.

Adicionalmente, o recurso Colorize transforma fotos preto e branco ou monocromáticas em imagens vibrantes e completamente coloridas.

Melhore a qualidade de vídeos usando ferramentas de IA para vídeos

Melhore vídeos em 400% com a AI Super Resolution do VideoProc, transformando imagens borradas, granuladas ou de baixa qualidade em conteúdo HD/4K nítido — perfeito para pós-produção ou compartilhamento em telas maiores.

Você pode aumentar as taxas de quadros de vídeo de 15/30 quadros por segundo para 60/120/240qps, visando uma reprodução suave e fluida ou a criação de efeitos impressionantes de câmera lenta com o AI Frame Interpolation. Você também pode remover a trepidação de filmagens feitas com telefones, GoPros, câmeras portáteis ou drones usando a AI Stabilization, garantindo uma experiência de visualização mais suave.

Remova o ruído de fundo com o Audio AI

Precisa melhorar a qualidade do seu vídeo e áudio? As ferramentas Audio AI do VideoProc Converter AI podem remover ruídos de fundo — como trânsito, vento, chiado e sons domésticos —, tornando o seu áudio mais cristalino para podcasts, vlogs, entrevistas e gravações.

Kit de ferramentas abrangente de processamento de vídeo

O VideoProc Converter AI também oferece uma ampla variedade de ferramentas para otimizar o seu fluxo de trabalho, e economizar tempo e dinheiro:

Download : salve vídeos e playlists em lote na qualidade original para visualização offline.

Conversão : converta vídeos e arquivos de áudio sem perda de qualidade para mais de 370 formatos (como MP4, HEVC, MKV, MOV, MP3, AAC, FLAC e WAV) visando máxima compatibilidade.

: salve vídeos e playlists em lote na qualidade original para visualização offline. : converta vídeos e arquivos de áudio sem perda de qualidade para mais de 370 formatos (como MP4, HEVC, MKV, MOV, MP3, AAC, FLAC e WAV) visando máxima compatibilidade. Compactação : reduza o tamanho de arquivos de vídeo mantendo a qualidade.

: reduza o tamanho de arquivos de vídeo mantendo a qualidade. Gravação : capture a sua tela em qualidade HD — com ou sem webcam.

: capture a sua tela em qualidade HD — com ou sem webcam. Edição: corte, mescle, redimensione, gire, divida, ajuste a velocidade e o volume de vídeos de forma rápida e fácil.

Se você está procurando uma maneira fácil e econômica de melhorar a qualidade de vídeos e fotos com IA, e precisa de uma solução completa para todas as suas tarefas de processamento de vídeo, o VideoProc Converter AI é uma boa escolha.

