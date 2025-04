Como conversar com a Meta AI em grupos do WhatsApp

Há pouco tempo, a Meta (dona do WhatsApp, do Instagram e do Facebook) liberou a Meta AI, assistente de inteligência artificial que pode lhe ajudar a responder questões, criar textos e outras coisas.

No caso do WhatsApp, é possível usá-la não somente dentro do chat dedicado, como também em qualquer grupo do mensageiro. Confira como fazer exatamente isso! 💬

Com o app do WhatsApp aberto no seu iPhone, entre em um grupo e toque na barra de inserção de texto, na parte inferior da tela. Insira o “@” usando o teclado e selecione “Meta AI”.

Insira a sua solicitação ou o seu comando e toque no ícone de enviar a mensagem para que a resposta da IA seja exibida na conversa.

Para adicionar uma resposta à Meta AI, deslize o dedo da esquerda para a direita em cima do balão da mensagem, digite-a e toque no ícone de enviar novamente.

Vale observar que a Meta AI ainda está sendo liberada para todos os usuários e não está disponível em todos os países.