Como denunciar uma atualização de status no WhatsApp [iPhone, Mac e web]

Além de denunciar um conteúdo ou um canal do WhatsApp, você também pode fazer isso em atualizações de status do mensageiro da Meta.

Publicidade

Isso é muito importante caso você acredite que o conteúdo compartilhado é prejudicial ou viola as políticas da empresa, por exemplo. Veja como fazer isso no aplicativo! 📱

Como denunciar uma atualização de status no WhatsApp pelo iPhone

No iPhone, abra o WhatsApp e toque na aba “Atualizações”. Depois, selecione uma atualização de status, toque no botão representado por três pontinhos (no canto superior direito) e escolha “Denunciar”.

Por fim, escolha se quer denunciar e bloquear o contato ou apenas denunciá-lo.

Como denunciar uma atualização de status no WhatsApp pelo Mac e pela web

Com o app para Mac ou o WhatsApp Web aberto, clique na aba de status (o terceiro de cima para baixo no Mac e o segundo na web).

Publicidade

Se estiver no app do macOS, ainda é possível visualizar essa seção indo até Visualizar » Status na barra de menus ou usando o atalho ⌃ control 3 .

Depois de clicar em uma atualização, selecione os três pontinhos e vá em “Denunciar”.