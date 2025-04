Conheça 3 maneiras de fazer ligações de voz em grupo no WhatsApp

Além de permitir que você faça ligações de voz individuais, o WhatsApp também possibilita fazer isso em grupos de até 32 pessoas — ideais para reuniões de trabalho ou família.

Publicidade

É possível fazer isso diretamente de um grupo, a partir da aba “Ligações” ou diretamente de uma ligação. Nos próximos parágrafos, veja como fazer isso nessas diferentes maneiras pelo iPhone! 📱

Diretamente em um grupo

Com o grupo aberto, toque no ícone de um telefone e, em seguida, em “Ligação em grupo”.

Pela aba “Ligações”

Toque na aba “Ligações”, no símbolo de “+” e selecione as pessoas que você deseja adicionar à ligação.

Depois, vá até o ícone de um telefone.

Diretamente de uma ligação

Abra a conversa com uma das pessoas com quem você deseja fazer a ligação de voz. Toque no ícone de telefone para realizá-la e no bonequinho com um símbolo de “+” (no canto superior direito) para adicionar mais pessoas.

Fácil, não é mesmo?