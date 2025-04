O que fazer se as notificações não estiverem chegando ao WhatsApp

Para não perder nenhuma mensagem nova que chega ao WhatsApp, o ideal é que você ative as notificações do aplicativo no seu celular.

Porém, em alguns casos, esses alertas podem não estar chegando até você da maneira como deveriam. Se esse é o seu caso, veja algumas dicas de como resolver essa situação! 💬

O primeiro passo é garantir que as notificações estejam ativadas para o mensageiro. Abra os Ajustes (Settings) no iPhone, toque em “Notificações”, em “WhatsApp” e veja se “Permitir Notificações” está ativada.

Veja se as atualizações em 2º plano estão ligadas para o WhatsApp, indo até Ajustes » Geral » Atualização em 2º Plano e ativando “WhatsApp”.

Certifique-se de que o foco Não Perturbe não esteja ativado no seu dispositivo.

Verifique se não há algum problema com os servidores do WhatsApp que possam estar impedindo o funcionamento do mensageiro — coisa que é rara, mas pode acontecer.

Desative a rede Wi-Fi do seu iPhone e experimente usar a conexão celular do dispositivo — ou vice-versa.

Em último caso, você pode tentar apagar o WhatsApp completamente do seu iPhone (faça um backup antes!) e reinstalá-lo, para ver se o problema é resolvido.