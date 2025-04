O que fazer se não conseguir realizar chamadas de vídeo no WhatsApp

Além de enviar mensagens de texto e áudios, o WhatsApp também permite que você faça ligações de vídeo com outras pessoas que também usam o mensageiro da Meta.

Publicidade

Mesmo sendo muito úteis, as coisas nem sempre podem funcionar da maneira que deveriam. Se você estiver passando por algum problema relacionado a ligações em vídeo no WhatsApp, nós separamos algumas dicas do que pode ser feito nesses casos.

Veja só! 😊

Verifique se a sua rede celular ou Wi-Fi está com um sinal estável e forte para que as chamadas possam ser feitas sem nenhum problema — você pode, por exemplo, fazer um teste para verificar isso.

Confira se o WhatsApp está atualizado para a versão mais recente disponível na App Store; caso contrário, atualize-o manualmente.

Desative o Modo Pouca Energia, usando a Central de Controle ou indo até Ajustes » Bateria.

Faça um teste com o microfone, a câmera e os alto-falantes do seu dispositivo para se certificar de que eles estão funcionando normalmente.

Desative as permissões do WhatsApp e ative-as novamente. Para isso, abra os Ajustes, toque em “Apps” e em “WhatsApp”. Depois, desative “Microfone” e “Câmera” e ative-os novamente.

Verifique as configurações de segurança e do firewall do roteador da sua casa ou do trabalho, atualize as configurações e autorize as ligações do WhatsApp nas portas UDP e TCP 3478, 3480, e 3484.

Force o encerramento do WhatsApp, desligue o seu iPhone e ligue-o novamente para fazer um teste a fim de verificar se o recurso voltou a funcionar.

Deu tudo certo aí depois das nossas dicas? 😉