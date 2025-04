Apple ainda trabalha em sensores de frequência cardíaca para os “AirPods Pro 3”

Já há algum tempo, estamos acompanhado rumores de que a Apple poderá lançar novos AirPods Pro com sensores voltados à saúde dos usuários, os quais seriam capazes de monitorar o batimento cardíaco e a temperatura, por exemplo. Tal rumor estava um pouco “adormecido”, mas hoje Mark Gurman (da Bloomberg) voltou a abordar o assunto em sua newsletter dominical “Power On”.

Segundo ele, ainda que tais recursos estejam em estágio inicial de desenvolvimento, eles poderão estar prontos para o lançamento dos “AirPods Pro 3”. A ideia é que os fones de ouvido topo-de-linha da Apple ofereçam monitoramento de frequência cardíaca sem a necessidade de uso do Apple Watch — em testes internos feitos pela empresa, esses dados de frequência cardíaca estariam mais precisos no Watch se comparado aos AirPods, mas “não muito distantes”.

Gurman também disse que a Apple está trabalhando não apenas no monitoramento de frequência cardíaca, mas também em um sensor de temperatura e em novos sensores que rastrearão “uma série de medidas fisiológicas” — ainda que o foco, agora, seja mesmo frequência cardíaca.

No mais, o jornalista afirmou que a Maçã está trabalhando em câmeras para os AirPods. Esse projeto havia sido cancelado, mas foi reativado por conta do interesse em criar produtos com foco em inteligência artificial — mas que isso ainda estaria muito distante de um lançamento e que poderia até mesmo ser cancelado novamente.

Vale notar que os Powerbeats Pro 2, da Beats (subsidiária da Apple), serão lançados em 2025 e muito provavelmente contarão com esses novos sensores para medição de frequência cardíaca. Com base em descobertas feitas ao investigar o código do iOS 18, o MacRumors disse que será possível conectar os Powerbeats Pro 2 a equipamentos de ginástica (como uma esteira) para medir a frequência cardíaca, e os dados serão visíveis no aplicativo Saúde (Health).

Resta saber se a Apple está planejando as mesmas funções para os “AirPods Pro 3” ou se deixará algum recurso exclusivo para eles — lembrando que, há pouco tempo, a empresa lançou um recurso que transforma os AirPods Pro 2 em aparelhos auditivos.

