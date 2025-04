Apple estaria planejando lançar campainha inteligente com Face ID

Os rumores sobre possíveis novos produtos da Apple para casa inteligente não param de surgir. Tudo começou com um suposto novo HomePod com tela que tem tudo para ser lançado no ano que vem; também já ouvimos que ela poderá lançar uma câmera inteligente, a qual deverá chegar em 2026. Agora, Mark Gurman (da Bloomberg) veio com mais notícias relacionadas a esses planos da Apple em sua newsletter “Power On”.

Publicidade

De acordo com o jornalista, a Maçã estaria desenvolvendo uma campainha inteligente com Face ID que se integraria a fechaduras inteligentes.

Gurman não falou sobre a Apple criar uma fechadura própria, então a ideia seria mesmo integrar essa suposta campainha com reconhecimento facial a fechaduras que já existem no mercado — embora não esteja muito claro se a empresa escolheria apenas uma parceira para essa empreitada ou se o produto seria compatível com diversas fechaduras compatíveis com HomeKit.

E sim, a fechadura funcionaria exatamente como você imaginou, abrindo automaticamente a porta quando você ou outro residente da casa olhar para ela (como acontece ao desbloquear um iPhone/iPad). As informações biométricas seriam armazenadas na Secure Enclave, chip de segurança da Apple que processa tais informações de forma segura, separadamente do restante do hardware/sistema.

Ainda segundo Gurman, a empresa estaria nos primeiros estágios de desenvolvimento desse produto, então um possível lançamento não aconteceria antes do fim do ano que vem (2025), na melhor das hipóteses — sendo mais provável em 2026.