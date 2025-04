Como escanear um documento usando o WhatsApp [iPhone]

Além de poder escanear documentos no seu iPhone ou iPad usando os aplicativos nativos Notas (Notes) e Arquivos (Files), saiba que também é possível fazer esse procedimento usando o WhatsApp.

Isso é ideal para quem precisa enviar algum documento para alguma pessoa e não quer perder tempo fazendo isso em algum desses outros apps. Veja como é supersimples proceder! 📄

Com o WhatsApp aberto no seu iPhone, abra a conversa com a pessoa na qual deseja enviar o documento.

Depois, toque no “+”, vá em “Documento” e escolha “Escanear documento”. Enquadre o que quiser escanear e use os botões de captura ou os superiores para ativar o flash, os filtros ou ativar/desativar o obturador automático.

Quando você usa essa função em vez de tirar uma foto normal, o sistema otimiza a imagem final tal como se você tivesse usado um scanner de fato.

via iDownloadBlog