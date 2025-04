Review: purificador de ar HomeKit da Airversa

Como alguns podem ter lido, publicamos hoje o review de um umidificador da Airversa compatível com o protocolo HomeKit — ou seja, com o app Casa (Home). Mas ele não foi o único produto da marca que eu testei nas últimas semanas.

Como disse, um umidificador não é um produto que todo mundo precisa. Um purificador de ar, também não. Mas, dependendo de onde você mora, existe a necessidade de ter os dois — como é o meu caso, que vivo na Cidade do México, conhecida por ser uma cidade com baixa umidade e uma qualidade do ar ruim por conta da poluição (principalmente de automóveis).

Diferentemente do umidificador, neste caso eu não vinha utilizando nenhum outro que poderia servir como uma base de comparação — o Purelle Smart Air Purifier (AP2) é a minha primeira experiência com um produto do tipo.

O purificador de ar da Airversa é um produto compatível com a rede Thread e, por isso, funciona perfeitamente com o protocolo HomeKit — desde que você tenha um HomePod (segunda geração), um HomePod mini ou uma Apple TV 4K para servir de hub e fazer essa ponte.

O que vem na caixa

Antes de entrar nos detalhes do funcionamento em si, vamos ao que vem dentro da caixa:

Purificador de ar

Adaptador de energia

Um par de filtros

Manual do usuário

O produto é relativamente grande, medindo 22x22x34,5cm; contudo, não é pesado (2,96kg). Ele é bivolt (110-240V), consome cerca de 24W quanto ligado e, em standby, apenas 0,5W. De acordo com a fabricante, ele supre um espaço de até 28 metros quadrados, e os filtros aguentam até 3.000 horas de trabalho.

Ainda segundo a Airversa, o Purelle Smart Air Purifier tem um avançado sistema de filtragem True HEPA ou True HEPA PRO de três estágios, removendo 99,97% (HEPA) ou 99,99% (HEPA PRO) de contaminantes transportados pelo ar (de até 0,3 mícron).

Para retirar/colocar o filtro, precisamos virar o purificador de cabeça para baixo e retirar uma tampa.

Esse filtro tem basicamente três camadas: a primeira é responsável por bloquear coisas como fiapos, cabelos, fibras, pelos de bichos, etc.; a segunda camada filtra coisas como partículas de fumaça, poeira, pólen e até partículas de bichos; a terceira é responsável pela filtragem de fumaça e odores desagradáveis (de animais, cozinha, etc.).

Entendendo e usando o purificador

Diferentemente do umidificador, o purificador tem um visor digital que, além de ser relativamente fácil de usar, mostra basicamente todas as informações que você precisa saber do ambiente ali — ou seja, sem você precisar pegar o telefone para ter acesso a esses dados.

Por ele, podemos:

Ligar/desligar o purificador

Ativar/desativar o Modo Automático

Ativar/desativar o temporizador (timer)

Ativar/desativar o Modo Sono

Visualizar o indicador de conexão com a rede

Aumentar/diminuir a velocidade do ventilador

Bloquear para crianças

Visualizar o indicador de status do filtro

Visualizar o indicador de vida do filtro

Além disso, no próprio visor termos a informação da qualidade do ar em si — um círculo colorido que muda de cor de acordo com o nível de PM2.5 (que nada mais é do que nível de partículas inaláveis finas — partículas em suspensão com diâmetro aerodinâmico menor ou igual a 2,5 micrômetros e que, por serem tão pequenas, podem penetrar profundamente nos pulmões e causar problemas de saúde).

O indicador funciona assim:

De 000 a 035 = excelente (verde escuro)

De 036 a 075 = bom (verde claro)

De 076 a 115 = justo (amarela)

De 116 a 200 = inferior (laranja)

De 201 a 999 = pobre (vermelha)

Caso você utilize o purificador no modo automático, quanto melhor a qualidade do ar, mais fraco será o ventilador; obviamente, se a qualidade estiver pobre, o ventilador trabalhará na potência máxima para tentar minimizar isso.

App Casa

Como eu sempre falo, utilizar o produto pelo app Casa é extremamente simples — a começar pelo cadastro, que é basicamente como eu descrevi na minha experiência com o umidificador — mas igualmente limitado. Por ele, você pode ligar/desligar o purificador, escolhendo a intensidade subindo e descendo a barra.

No mais, você pode criar cenas e automações diversas. Eu criei duas automações, uma para ligar o purificador quanto a qualidade estiver abaixo de moderada e outra para desligá-lo quando a qualidade estiver excelente — claro, apenas se tiver alguém em casa.

Como sempre, você também pode interagir com o purificador fazendo solicitações (ligar e desligar) à Siri.

App Sleekpoint

Por ele, as opções aumentam muito — a começar por já identificar a qualidade do ar assim que você abre o app e/ou o card do purificador em si.

Como desde que eu comecei a testar o produto a qualidade do ar está excelente por aqui — o que não é comum —, liguei pouco o purificador, como é possível ver nos gráficos (primeiro botão da interface de controle). Mas é muito interessante ter acesso a todos esses dados, principalmente ao que diz respeito a partículas acumuladas.

Por falar na interface de controle em si, ela é bem simples e direta. Podemos ligar e desligar facilmente o purificador, temos um visual de como está a rede, o nível do ventilador (de 1 a 5), como anda a saúde do filtro, uma opção de timer, além de poder ativar o Modo Automático/Sono e bloquear o visor para crianças.

Como disse, no Modo Automático o purificador trabalha levando em consideração a qualidade do ar (quanto pior, mais ele trabalha). já no Modo Sono, a ideia é que ele faça o menor barulho possível para não lhe atrapalhar — inclusive apagando todo o visor para a luz não incomodar.

No botão de ajustes, podemos ativar/desativar coisas como o anel de luz que mostra a qualidade do ar, o indicador de PM2.5 (ambos com opção de controlar o brilho de forma automática ou manual), o feedback sonoro, atualizar o firmware do produto, além de fazer agendamentos (para ligar e desligar o purificador), checar a saúde do filtro (com um botão para comprar novos, caso precise) e muitas outras coisas até mesmo redundantes, que já existem na tela principal de controle do app.

Vale notar um ajuste interessante no Sleep Mode: veja abaixo que, ao ativar a opção Night Guard Trigger, quando a qualidade do ar ficar muito ruim, ele priorizará a limpeza do ambiente e sairá do Modo Sono, entrando no Modo Automático — funcionando assim na máxima potência para deixar o ambiente novamente com uma qualidade de ar digna.

Criando cenas no app Casa pelo app Sleekpoint

Assim como o umidificador, nos ajustes do purificador, por conta da falta de opções no app Casa, também podemos criar cenas relacionadas ao Sleep Mode e ao Auto Mode, para poder ativar/desativar esses modos pelo aplicativo da Apple — por lá, você basicamente liga as coisas de forma manual mesmo.

E o barulho?

Por ser um produto que muito provavelmente a maioria das pessoas vai utilizar também na hora de dormir, isso é um tópico importante. A boa notícia é que ele é silencioso, sim. Mas claro, tudo depende da velocidade do ventilador.

Se a qualidade do ar estiver mediana para boa, acredito que todos conseguirão dormir sem muita dificuldade, já que o ventilador poderá trabalhar menos. Agora, se ele estiver no nível 4 ou 5, aí complica um pouco — ainda que o barulho seja literalmente de um ventilador, algo com que muitos estão completamente acostumados.

Veja, abaixo, uma medição do barulho do ventilador em todas as velocidades, feita com o meu Apple Watch Ultra 2:

Quarto com tudo desligado: 34dB

Velocidade 1: 34dB

Velocidade 2: 46dB

Velocidade 3: 52dB

Velocidade 4: 56dB

Velocidade 5: 62dB

Ventilador na velocidade 5

Ventilador na velocidade 3 Ventilador na velocidade 1

Vale notar que o Sleep Mode é basicamente a primeira velocidade, ou seja, não alterando em nada o barulho do ambiente.

Vale a pena?

Como eu disse no começo, depende muito da cidade e do ambiente onde você vive. Mas a verdade é que até quem mora em lugares com uma qualidade do ar boa pode se beneficiar de um produto como esse, já que você tem a leitura do ambiente feita a todo momento, mostrando essas informações em tempo real. Se, por algum motivo, a qualidade cair, o purificador estará lá para ajudar.

Para mim, como disse, é algo imprescindível. Felizmente, nos últimos meses, a qualidade do ar na Cidade do México não anda ruim. Mas eu sei que isso não permanecerá assim durante os próximos meses — e aí o Purelle Smart Air Purifier (AP2) fará o seu serviço!

Onde comprar?

Infelizmente, esse produto não é fácil de achar no Brasil — procurei em diversas varejistas e não encontrei. Nos Estados Unidos, ele pode ser encontrado tanto na Amazon quando na loja oficial da Airversa (entre US$130 e US$170).

