Review: umidificador da Airversa compatível com HomeKit (app Casa)

Taí um produto que não é imprescindível para muitas pessoas. Mas, claro, tudo depende não apenas das condições pessoais, como também das ambientais.

Eu, por exemplo, nunca me preocupei em ter um umidificador. Mas depois que me mudei para a Cidade do México, onde a umidade pode atingir níveis realmente muito baixos (no ano passado enfrentamos umidade abaixo dos 10% por muito tempo), ter um umidificador é algo realmente importante.

Pois nos últimos meses eu testei o Humelle Smart Humidifier, da Airversa. Antes dele, usei um bem simples chamado Dual 150 Ultrasonic Cool Mist Humidifier (da marca LEVOIT), no qual você basicamente enchia de água, ligava/desligava e controlava a intensidade — tudo pelo próprio aparelho, com zero conectividade.

Humelle Smart Humidifier (à esquerda) e Dual 150 Ultrasonic Cool Mist Humidifier (à direita).

Com o Humelle Smart Humidifier, um produto compatível com o app Casa (Home) da Apple via Thread — você precisa ter um HomePod (segunda geração), um HomePod mini ou uma Apple TV 4K por perto para servir como central, já que apenas esses produtos são compatíveis com o protocolo Thread —, a minha ideia era automatizar isso, afinal, é bem simples criar uma automação para que ele ligue à noite (com uma determinada intensidade) e desligue pela manhã, quando eu acordo, por exemplo.

De quebra, ele ainda tem o diferencial de ter um anel de luz na parte inferior que é programável, com suporte a muitas cores — ideal para quem gosta de uma luz fraca no canto do quarto, por exemplo, ou quer dar uma “vida” na sala.

Outro ponto muito positivo é o tanque dele, que tem 5,5 litros (o meu antigo tinha 3L). Com isso, você não precisa ficar enchendo o reservatório de água todo dia — o que é algo chato de fazer —, já que pode usar diretamente por até 60 horas (contra 25h do antigo). A vazão dele é de 350ml/h, o que eu considero bem bom, cobrindo cerca de 50 metros quadrados.

Ventilador na velocidade 10

Ventilador na velocidade 5 Ventilador na velocidade 1

O que vem na caixa

Antes de entrar nos detalhes do funcionamento em si, vamos ao que vem dentro da caixa dele:

Umidificador

Adaptador de energia

Uma escova de limpeza

Dois recipientes para aroma

Manual do usuário

O produto em si não é grande, mas também não é pequeno. Ele tem 23x23x26,5cm, pesando 1,85kg. No mais, apesar de a base ser branca, existem três opções de cores para o reservatório de água: transparente (Crystal Clear), cinza (Pebble Gray) e azul (Artic Blue).

Enchendo o tanque

Ao retirar o tampa, que tem dois saídas diferentes, você dá de cara um uma alça para tirar/colocar o tanque em cima da base.

Não, você não enche o tanque de água por aí. Na parte inferior, há uma tampa justamente para isso. E, ao encher, é bom tomar cuidado pois, com 5,5L, esse tanque fica bem pesado.

Na base em si temos um espaço que é dedicado a aromas, para quem quer usar o umidificador como um difusor, liberando óleos essenciais ou coisas do tipo. Eu nunca usei aqui, mas é bom saber que existe essa opção.

Compatibilidade com o app Casa

Apesar de você poder controlar o umidificador pelo app oficial dele (falarei mais abaixo sobre), quando eu recebi o produto nem baixei o app num primeiro momento. Fiz toda a sua configuração inicial pelo app Casa, sem nenhum problema.

A configuração, para quem nunca teve um produto HomeKit, é bem fácil. Você simplesmente abre o app Casa, toca no botão de “+”, depois em “Adicionar Acessório”, escaneia o código HomeKit que tem no próprio produto e segue as instruções na tela do app. Minutos depois, o produto está pronto para uso.

O que pega, como sempre, são as poucas opções de controle pelo app da Apple. No caso, você pode fazer basicamente as seguintes coisas diretamente pelo Casa:

Ativar/desativar o umidificador, podendo escolher a intensidade dele (porcentagem);

Escolher a velocidade do ventilador;

Bloquear para criança (desativa os botões físicos);

Ativar/desativar a luz do umidificador, podendo escolher a intensidade dela (porcentagem) e a cor (algumas predeterminadas ou dentro de um grid com opções basicamente infinitas).

Vale notar (não sei se todos sabem disso) que, se você tocar no ícone do produto no card dentro do app Casa, ele automaticamente ativa/desativa a função; se você tocar no cartão em si (fora do ícone) aí ele abre as opções do produto e si. Fica aqui a dica, caso você não saiba disso. 😉

Voltando ao que pode ser feito, além do básico mencionado acima, podemos também criar automações e cenas diversas — nesse caso, tudo depende da sua criatividade e necessidade.

Por aqui, eu fiz duas:

Quando a umidade estiver abaixo de 50%, ele liga automaticamente;

Quando a umidade estiver acima de 80%, ele desliga automaticamente.

Obviamente, você também pode pedir para a Siri ligar/desligar o umidificador e luz (por comandos de voz) sem problemas.

Por fim, você pode optar por mostrar o umidificador e a luz como apenas um bloco de produto no app Casa ou separar os dois (do jeito que eu prefiro, aliás).

Utilizando pelo app Sleekpoint

Aqui, as opções são muitas!

Como eu já havia adicionado o acessório ao app Casa, ao abrir o Sleekpoint ele já apareceu cadastrado — bem como o purificador de ar, sobre o qual falarei em um outro review. E o legal é que, na tela de Início do app, você já se depara com informações importantes como o nível de umidade e a temperatura — medidas provenientes dos sensores localizados na parte traseira do umidificador, ao lado do plugue de energia.

Ao tocar no umidificador, temos a tela principal dele. Nela, vemos a umidade e a temperatura novamente; embaixo, porém, temos três opções de uso: Manual, Auto (Automático) e Sleep (Sono).

No Manual, você controla a intensidade do umidificador por conta própria; no Auto, você define a umidade que deseja para o cômodo (com variações de 5% ou 10% para mais e para menos) e o umidificador cuida do resto; já no Sleep, você pode escolher entre três opções (Whisper, Quiet e Default, que seriam traduzidas para Sussurro, Quieto e Padrão), sendo a Whisper a mais silenciosa e a Default a menos silenciosa.

Em todos esses modos, você também pode criar um timer e bloquear os botões físicos do umidificador (o tal do bloqueio de criança que tem no app Casa).

Na barra de menus inferior, temos ainda as seguintes opções:

Schedules: por onde podemos criar agendamentos para ligar e desligar o umidificador com base em data, horário, repetições (dias da semana), em que modo ele será ligado, se a luz será ativada ou não, etc.

Charts: aqui você confere dois gráficos, um focado em umidade e outro em temperatura — podendo navegar pelos dados relacionados às últimas 24 horas, aos últimos 7 dias ou ao último mês.

Light: nesta opção, você controla todos os aspectos de iluminação. E, diferentemente das opções no app Casa, no Sleekpoint há muitas opções além de uma luz constante, como Fade, Gradient, Rainbow, Pulsate, Wheel, Police e até mesmo uma que acompanha a intensidade do umidificador em si.

Settings: nos ajustes, você pode fazer coisas como mudar o nome do produto, ativar timer, escolher entre ºC ou ºF, ver o nível de água, além de ativar o bloqueio para criança, o indicador luminoso, o efeito sonoro, a sincronização de fuso horário e o lembrete de limpeza. Há, ainda, uma opção chamada SenseBoost que, caso você deixe ativada, o ventilador fica ligado no menor nível possível (mesmo com o umidificador desligado) para aprimorar ainda mais acurácia dos sensores de umidade e temperatura.

Criando cenas no app Casa pelo app Sleekpoint

Como eu sempre falo, apesar de a experiência no app Casa ser sempre mais simples e agradável (pelo menos no meu ponto de vista), ela acaba deixando de lado muitas coisas que você pode fazer nos apps oficiais dos produtos.

Nesse caso, por exemplo, quando você liga o umidificador pelo Casa, ele trabalha sempre como se você estivesse ligando o modo manual no app Sleekpoint, deixando você controlar apenas a velocidade do ventilador. Mas e se você quiser, por exemplo, ativar o Sleep Mode pelo Casa? É aí que entra uma gambiarra disponibilizada nos ajustes do Sleekpoint, pela qual você pode criar uma cena desse modo que será levada ao app Casa. Basta ativar essa opção que aparecerá o seguinte botão no app nativo da Apple:

Pelos meus testes, ele ativa sempre na opção Whisper, que é a mais silenciosa — o que faz sentido, já que, se você quiser algo mais forte, pode ativar manualmente pelo app Casa, controlando a intensidade do ventilador.

Controles físicos

É claro que você não é obrigado a controlar o umidificador pelos apps Casa ou Sleekpoint. No próprio aparelho, temos dois botões (touch): um dedicado à luz e outro ao umidificador.

Eles funcionam da seguinte forma:

Toque rápido no botão esquerdo : você vai passando por todas as opções de luzes;

: você vai passando por todas as opções de luzes; Toque longo no botão esquerdo : desliga a luz;

: desliga a luz; Toque rápido no botão direito : troca entre umidificação média, máxima e automática;

: troca entre umidificação média, máxima e automática; Toque longo no botão direito: desliga o umidificador.

O que poderia melhorar

Um barulho diferente

Isso é algo um pouco básico, né? Mas eu confesso que me incomodou. Mesmo tendo opções focadas nisso (o Sleep Mode, com as três opções mencionadas acima), qualquer um deles emite um barulho praticamente igual ou superior ao que eu tinha antes com o Dual 150 Ultrasonic Cool Mist Humidifier.

Usando o meu Apple Watch Ultra 2, eu fiz um teste com os diversos modos e medi o barulho em todos eles, veja só:

Quarto com tudo desligado: 34dB

Sleep Mode (Whisper): 36dB

Sleep Mode (Quiet): 38dB

Sleep Mode (Default): 40dB

Manual (velocidade 1): 37dB

Manual (velocidade 5): 40dB

Manual (velocidade 10): 45dB

SenseBoost ativado: 35dB

A título de comparação (tudo obviamente feito no mesmo ambiente), o Dual 150 Ultrasonic Cool Mist Humidifier com o ventilador no máximo emite apenas 38dB. Contudo, eu não sei dizer qual deles joga mais umidade no ar, há que o da LEVOIT não informa a vazão (que o no Airversa é de 350ml/h, como falei no começo do artigo).

Agora, sendo bem sincero, o barulho do vapor de água saindo não é o problema — isso é tranquilo e não me incomoda na hora de dormir. O que me “atrapalha” um pouco é o barulho das bolhas de água passando do reservatório para a base do umidificador. Sabe aquele barulho de filtro de água de galão de 5 litros? Então, é isso — só que muito menor, é claro,

Acredito que o sistema do umidificador poderia ser feito de outra forma para evitar esse barulho constante. Mas, quem sabe, você seja uma pessoa que até goste dele — algo que deve até ajudar alguns a dormir mais fácil (aquela coisa de ruído branco).

Sim, tem que limpar…

Outra coisa que me incomoda — e aí não é algo desse modelo em si, mas de umidificadores em geral — é a necessidade de limpeza. No caso do Humelle Smart Humidifier, a Airversa diz que o ideal é fazer isso de três em três dias. E é mesmo: qualquer coisa que fica com água parada, você sabe que mofa rapidamente. Com um umidificador, não é diferente.

Mas, assim como existem hoje diversos robôs-aspiradores que se limpam sozinhos, eu queria ter um umidificador que se autolimpasse, também. Seria ótimo, viu!

Conclusão

Para mim, os prós do Humelle Smart Humidifier superaram os contras. O barulho me incomoda um pouco, é verdade, mas o tanque de água de 5,5L, a base com luz que serve até mesmo para iluminar o quarto, as muitas programações que você pode fazer, o controle pelos apps e a possibilidade de checar como está a umidade e a temperatura do quarto de uma forma muito precisa são coisas que eu valorizei bastante.

Dessa forma, mesmo com essas ressalvas que mencionei no texto, acredito que é uma boa compra para quem precisa de um umidificador e busca por uma opção conectada, HomeKit. Obviamente existem outros no mercado que podem, quem sabe, ter todos esses benefícios e ser mais silenciosos. Mas como eu não testei nenhuma opção dessa, ainda, ficamos na promessa. 😛

Onde comprar?

O produto não está à venda oficialmente no Brasil, mas é possível encontrá-lo, por exemplo, no Magalu (com um preço exorbitante), no Mercado Livre e na Amazon — todas essas opções listadas como compra internacional.

Obviamente, nos Estados Unidos, você pode encontrá-lo em diversos locais, como na Amazon, no site oficial da Airversa, etc.

