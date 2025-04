Tech Mix: novos fones JBL, cérebro humano vs. computador e meu jogo do ano

Hoje lhes trouxe dois novos fones de ouvido da JBL, um estudo revelador sobre o cérebro humano e, claro, o meu jogo favorito do ano: **** ** ******* (veja no final).

Cada um desses tópicos traz uma perspectiva sobre como a tecnologia impacta nossa vida diária, seja no áudio imersivo, no entendimento da mente humana ou no universo dos jogos.

Vamos lá?

A nova geração de fones da JBL

Seja para um treino intenso, uma maratona de séries ou aquela call de trabalho em home office, a JBL segue entregando novidades em fones de ouvido para todos os estilos e necessidades.

Este mês, a marca lançou dois modelos que prometem agradar desde os fãs de um bom custo-benefício até quem busca uma experiência sonora premium: os JBL Wave Buds 2 e o JBL Tour Pro 3.

Combinando tecnologia, design ergonômico e recursos pensados para o dia a dia, esses novos fones trazem desde funcionalidades práticas até características impressionantes para os mais exigentes.

Vamos conferir os detalhes de cada um! 🎧

JBL Wave Buds 2

Novidades e especificações:

Disponível nas cores rosa, preto, azul e branco.

JBL Pure Bass Sound para graves profundos.

Cancelamento Ativo de Ruído (ANC) e tecnologia Smart Ambient.

Bateria de até 10 horas de reprodução nos fones e 40 horas no total, com a bateria do estojo.

Carregamento rápido — 2 horas de reprodução com apenas 10 minutos de carga.

Certificação IP54 contra poeira e respingos d’água.

Ajuste ergonômico para uso prolongado.

Conectividade Bluetooth 5.3.

4 microfones para chamadas nítidas.

Recomendado para:

Exercícios físicos: proteção contra suor e poeira permite o uso em academias e corridas ao ar livre.

proteção contra suor e poeira permite o uso em academias e corridas ao ar livre. Trabalho e estudo : cancelamento de ruído ajuda a eliminar ruídos de fundo para concentração em ambientes barulhentos.

: cancelamento de ruído ajuda a eliminar ruídos de fundo para concentração em ambientes barulhentos. Uso diário: compacto e leve, ideal para carregar no bolso e usar em chamadas ou músicas no transporte público.

Custa R$350 no site da JBL.

JBL Tour Pro 3

Novidades e especificações:

Disponível na cor preta.

Drivers dinâmicos de 10mm e armaduras balanceadas para áudio Hi-Res.

Suporte a codec LDAC para som premium e certificado Hi-Res.

Som espacial JBL 360 com rastreamento de cabeça.

Cancelamento de Ruído Adaptativo 2.0 em tempo real.

Modo Smart Ambient para ajustar som ambiente automaticamente.

Estojo inteligente com display touchscreen para controle direto das configurações.

Bateria de até 44 horas totais (11 nos fones e 33 no estojo sem cancelamento de ruído) e até 33 horas com ANC ativado.

Certificação IP55 contra poeira e respingos d’água.

Conexão multiponto e 6 microfones para chamadas cristalinas.

Excelente para:

Profissionais : estojo inteligente facilita o gerenciamento sem necessidade de acessar o smartphone.

: estojo inteligente facilita o gerenciamento sem necessidade de acessar o smartphone. Viagens : longa duração da bateria e som espacial imersivo garantem entretenimento durante voos longos.

: longa duração da bateria e som espacial imersivo garantem entretenimento durante voos longos. Trilhas sonoras personalizadas: ideal para gamers ou cinéfilos que buscam áudio detalhado e adaptável.

O Tour Pro 3 sai por R$2.100 no site da JBL.

Ambos os modelos são ótimos em suas categorias, com os Wave Buds 2 focando em praticidade e custo-benefício, enquanto o Tour Pro 3 entrega recursos premium para quem busca o melhor em som e tecnologia.

Cérebro humano vs. computador

Recentemente, um estudo publicado na revista Neuron revelou que o pensamento humano processa informações a uma velocidade de aproximadamente 10 bits por segundo.

Para contextualizar, um bit é a menor unidade de informação na computação, representando um estado binário: 0 ou 1. Em comparação, computadores modernos processam informações em velocidades que chegam a bilhões de bits por segundo, evidenciando uma diferença significativa entre a capacidade de processamento do cérebro humano e das máquinas.

Essa descoberta surpreende, considerando que o cérebro humano é frequentemente visto como uma das estruturas mais complexas e eficientes da natureza. No entanto, é importante notar que, embora o processamento consciente seja relativamente lento, o cérebro lida com informações sensoriais a uma taxa muito mais alta, estimada em até 1 bilhão de bits por segundo.

Essa distinção sugere que o cérebro opera em dois modos distintos: um para processar rapidamente sinais sensoriais e motores; e outro, mais lento, para o pensamento consciente e controle comportamental.

Essa limitação na velocidade do pensamento consciente pode explicar por que nós, humanos, temos dificuldade em realizar múltiplas tarefas complexas simultaneamente, já que a atenção consciente é restrita a uma quantidade limitada de informações por vez.

Em números:

Velocidade de processamento : o cérebro humano processa informações conscientes a cerca de 10 bits por segundo, limitado a uma decisão entre 1.024 opções por minuto. Em contrapartida, computadores modernos operam em velocidades de bilhões de bits por segundo, com capacidade de executar múltiplas tarefas simultaneamente.

: o cérebro humano processa informações conscientes a cerca de 10 bits por segundo, limitado a uma decisão entre 1.024 opções por minuto. Em contrapartida, computadores modernos operam em velocidades de bilhões de bits por segundo, com capacidade de executar múltiplas tarefas simultaneamente. Capacidade sensorial e paralela : o cérebro é capaz de processar até 1 bilhão de bits por segundo ao lidar com informações sensoriais (visão, audição e tato). Computadores utilizam processamento paralelo para realizar diversas operações ao mesmo tempo com alta eficiência.

: o cérebro é capaz de processar até 1 bilhão de bits por segundo ao lidar com informações sensoriais (visão, audição e tato). Computadores utilizam processamento paralelo para realizar diversas operações ao mesmo tempo com alta eficiência. Consumo de energia : o cérebro humano é extremamente eficiente, consumindo apenas 20 watts para suas funções complexas. Computadores variam de 60W a 300W, dependendo do sistema, exigindo significativamente mais energia para tarefas equivalentes.

: o cérebro humano é extremamente eficiente, consumindo apenas 20 watts para suas funções complexas. Computadores variam de 60W a 300W, dependendo do sistema, exigindo significativamente mais energia para tarefas equivalentes. Foco e multitarefa : o cérebro prioriza uma tarefa consciente por vez, enquanto computadores são projetados para lidar com diversas simultaneamente sem perda de desempenho.

: o cérebro prioriza uma tarefa consciente por vez, enquanto computadores são projetados para lidar com diversas simultaneamente sem perda de desempenho. Natureza do processamento : o cérebro combina lógica, memória e emoções, permitindo interpretar contextos e incertezas com adaptabilidade. Computadores dependem de algoritmos e dados predefinidos, oferecendo precisão e consistência, mas sem intuição ou criatividade natural.

: o cérebro combina lógica, memória e emoções, permitindo interpretar contextos e incertezas com adaptabilidade. Computadores dependem de algoritmos e dados predefinidos, oferecendo precisão e consistência, mas sem intuição ou criatividade natural. Precisão vs. adaptabilidade: computadores são altamente precisos, com pouca margem para erros em cálculos ou processamento de dados. O cérebro humano é mais adaptável, lidando com situações incertas e criando soluções inovadoras.

Este comparativo mostra que cérebros humanos e computadores têm forças complementares: enquanto os computadores brilham na precisão e na velocidade, o cérebro humano se destaca pela adaptabilidade e pela eficiência energética. Me conta, seu cérebro é um Samsung ARM 11 ou um M4 Max?

Meu jogo do ano: Call of Dragons

Se 2024 foi marcado por muitas novidades, nada me cativou tanto quanto Call of Dragons. Ele não foi lançado em 2024, mas somente este ano que descobri sua existência, até comentei sobre em uma coluna passada.

Esse MMO de estratégia da Farlight Games tem batalhas épicas, criaturas colossais e um design impecável! O jogo conseguiu capturar meu tempo e minha atenção de forma única ao longo do ano.

Tem Behemoths, criaturas gigantescas como hidras, dragões e até grifos. Podemos capturá-las e treiná-las para usá-las em combate. O terreno 3D permite explorar diferentes abordagens táticas, como usar unidades voadoras para atravessar montanhas ou surpreender adversários por rios.

Outro destaque é o mundo de Tamaris, onde você pode jogar com diferentes raças, como elfos, orcs e magos do gelo. Cada uma traz habilidades exclusivas que influenciam tanto o combate quanto a construção do seu império. Isso, aliado às habilidades únicas dos heróis, faz com que cada partida seja uma experiência diferente.

Seja por sua qualidade gráfica, imersão ou personagens interessantes, Call of Dragons é um exemplo de como um jogo pode se destacar em meio a tantos lançamentos. Ele está disponível gratuitamente na App Store e no Google Play. Recomendo para qualquer fã de jogos de estratégia.

Se você ainda não entrou em Tamaris, prepare-se para batalhas emocionantes e estratégias épicas que podem se tornar o seu passatempo favorito! 🐉

Espero que essas pautas tenham inspirado novas perspectivas e, claro, novas aventuras tecnológicas para você. Até a próxima edição da Tech Mix!