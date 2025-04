Aplicativo independente do Grok (chatbot do X) para iOS está em testes

Depois de liberar uma versão gratuita do Grok para usuários, o X (ex-Twitter) começou a testar um aplicativo independente do chatbot em algumas regiões (como na Austrália), de modo a competir ainda mais com outras IAs já disponíveis (como o ChatGPT).

Segundo o TechCrunch, o aplicativo está sendo testado inicialmente apenas no iOS. Além dele, também está sendo desenvolvido um site dedicado ao chatbot que deverá ser lançado “em breve”.

Assim como no X, o app e o web app do Grok oferecerão recursos como reescrever textos, resumir parágrafos e gerar imagens a partir de comandos.

The standalone Grok app is pretty cool pic.twitter.com/FpcuQr9iqC — Aaron (@aaronp613) December 23, 2024 O aplicativo independente do Grok é muito legal.

Vale lembrar que a versão gratuita do Grok possui um limite de dez perguntas a cada duas horas, além da possibilidade de analisar até três imagens por dia.