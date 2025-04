Após ações baterem novo recorde, Apple se aproxima dos US$4 trilhões em valor de mercado [atualizado 2x]

A Apple está em vias de encerrar o ano batendo um recorde e tanto: após as ações da empresa fecharem esta segunda-feira em um novo valor máximo, a companhia se aproximou ainda mais dos US$4 trilhões em valor de mercado.

Mais precisamente, a $AAPL está agora valendo US$255,27, um aumento de 0,31% em relação ao último recorde registrado, na sexta-feira passada (20/12). Com isso, o market cap da companhia está agora na casa dos US$3,859 trilhões — apenas US$141 bilhões abaixo da marca inédita — e, até há pouco tempo, impensável — de US$4 tri.

Um pouco distante da Apple, a NVIDIA conseguiu se manter na segunda posição do ranking entre as empresas de capital aberto mais valiosas do mundo. Com suas ações avaliadas hoje em US$139,67 (+3,69%), a empresa tem um market cap de US$3,421 trilhões (US$438 bilhões abaixo da Maçã).

Por fim, a Microsoft teve hoje uma desvalorização de 0,31%, com suas ações fechando o dia em US$435,25. O valor de mercado da gigante de Redmond está em US$3,236 trilhões.

24/12/2024 às 17:46

E tome recorde!

As ações da Apple fecharam o dia hoje valendo US$258,20 (alta de 1,15%) — a máxima do dia também foi recorde (US$258,21). Com o resultado de hoje, o market cap da empresa está agora em US$3,903 trilhões — sim, falta muito pouco para a Maçã se tornar a primeira empresa do mundo a valer US$4 trilhões!

NVIDIA e Microsoft também fecharam o dia em alta, com os papéis valendo US$140,22 (+0,39%) e US$439,33 (+0,94%), respectivamente. Com isso, a fabricante de GPUs vale a agora US$3,434 trilhões, enquanto a gigante de Redmond está avaliada em US$3,266 trilhões.

26/12/2024 às 18:35

Após o recesso da Natal, as ações da Apple registraram mais um recorde, alcançando US$259,02 nesta quinta-feira (uma valorização diária de 0,32%). Com relação ao market cap da companhia, ele está em US$3,915 trilhões.

Já a NVIDIA fechou o dia com um valor de mercado de US$3,427 trilhões, com suas ações avaliadas em US$139,93 (-0,21%). Enquanto isso, a Microsoft está com um market cap de US$3,257 trilhões, ao passo que suas ações custam agora US$438,11 (-0,28%).