Apple já teria encomendado telas visando futuro HomePod em 2025

O site DIGITIMES afirmou em nova reportagem que a Apple escolheu a empresa Tianma Microeletronics para fornecer telas LCD de 7 polegadas visando uma próxima geração do HomePod, prevista para ser lançada em 2025.

Como visto pelo MacRumors, que obteve acesso à matéria completa, cada painel seria fornecido para a Maçã a um preço “excepcionalmente competitivo” de US$10 — detalhe que poderá tornar o futuro dispositivo mais acessível do que o esperado.

Embora o preço do produto ainda não esteja claro, o site corrobora o rumor de que ele contará com o chip A18 e suporte à Apple Intelligence, conjunto de recursos de inteligência artificial que não está disponível nos modelos atuais do HomePod.

Também não está claro se a Apple continuará utilizando a terminologia HomePod (provavelmente com algum complemento) para se referir ao futuro dispositivo ou se ele inauguraria uma nova linha entre os dispositivos da Maçã.

HomePod poderá ser usado como roteador Wi-Fi

Após especulações de que a Apple poderia investir em uma nova geração do AirPort, o jornalista Mark Gurman afirmou na sua newsletter “Power On” (da Bloomberg) que a Maçã não está trabalhando em uma nova versão do produto.

No entanto, o jornalista acredita que o avançado chip de Wi-Fi e Bluetooth que a empresa estaria desenvolvendo (com codinome Proxima) poderá permitir que dispositivos como o HomePod ou a Apple TV atuem como pontos de acesso Wi-Fi futuramente.

Caso venha a acontecer (até o momento, tudo parece uma mera possibilidade), isso seria mais uma vantagem para os alto-falantes inteligentes da Apple em relação à linha atual, bastante limitada em hardware e recursos.