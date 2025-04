Como ajustar as notificações de novos Stories no Telegram [iPhone e iPad]

Os Stories do Telegram são uma maneira bem bacana de se conectar com os seus contatos. Neste artigo, mostraremos como você pode ajustar as configurações de notificações de novas publicações desse tipo de conteúdo no seu iPhone ou iPad.

Por padrão, você receberá esses alertas quando novos Stories dos cinco contatos com os quais você mais troca mensagens serão publicados. Porém, é possível alterar isso facilmente. Veja como! 📱

Com o Telegram aberto no iPhone/iPad, toque na aba “Configurações” e vá até “Notificações e Sons”. Acesse “Stories” e selecione “Stories Novos” para ser alertado.

Ao desmarcar isso, também é possível manter ativada apenas a opção que lhe notificará quando novos Stories serão postados pelos cinco usuários mais frequentes.