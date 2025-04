Como criar colagens de fotos/vídeos em Stories no Telegram [iPhone e iPad]

Um recurso bem bacana do Telegram pode ser muito útil para quem costuma usar a função Stories do mensageiro instantâneo.

A tela do recurso permite que você crie colagens de até seis fotos e/ou vídeos com layouts personalizáveis — usando uma das oito opções disponíveis. Confira como fazer uso dessa função! 📱

Com o app aberto no seu iPhone ou iPad, deslize o dedo da esquerda para a direita ou toque no “+” (no canto superior direito), com a aba “Chats” selecionada.

Depois, selecione o primeiro ícone (da esquerda para a direita, no canto superior direito) para abrir o mosaico. Escolha, ainda nessa região da tela, qual layout deseja usar para a publicação.

Faça a captura da foto ou do vídeo, ou selecione uma mídia que esteja armazenada no seu iPhone/iPad. Tocando em cada uma das mídias, você pode tirar outra foto/gravar outro vídeo, apagar a mídia ou arrastar o bloco para reordená-lo.

Toque na bolinha branca quando tiver finalizado para enviar o post.