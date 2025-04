Promoções na App Store: Alto’s Adveture, Firewatch, P – Water Hydration App e mais!

Abrindo esta semana natalina com a nossa seleção de promoções na App Store para a segunda-feira!

Alto’s Adventure é garantia de horas de diversão. Celebrando as festas de final de ano, o pessoal da Snowman colocou o seu bestseller em oferta na App Store!

Ricamente desenhado e com uma trilha sonora que combina com cada uma das fases, seus controles são simples, bastando toques na tela para controlar as manobras do seu personagem.

Seu objetivo é ir o mais longe que puder, recapturando as lhamas que fugiram, saltando penhascos, pegando moedas, fugindo de diversos perigos… tudo isso em uma prancha de snowboarding.

Confira um vídeo:

Ah, o outro jogo da franquia também está em oferta:

Garantia de diversão, aproveite! 🏂

Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$220 em descontos:

Jogos

Um jogo independente de exploração, agora em versão para macOS!

Jogo de ação.

Puzzles.

Gerencie a sua equipe de corrida.

Gerencie a sua companhia aérea.

Jogo da franquia LEGO.

Aplicativos

Utilitário de hidratação.

Efeitos para fotos.

Anotações.

Teclado com emojis.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃‍♂️‍➡️