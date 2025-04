Rumor: iOS 19 deverá chegar para todos os iPhones com o iOS 18

De acordo com uma matéria do site francês iPhoneSoft, a exemplo do que aconteceu em 2024, todos os iPhones compatíveis com o iOS 18 deverão suportar também a atualização para o iOS 19, que deverá ser lançado no segundo semestre do ano que vem pela Apple ao lado da linha “iPhone 17”.

Isso provavelmente ocorrerá devido à possível escassez de recursos para a nova versão do sistema. Atolada no desenvolvimento das novidades prometidas para o iOS 18 que ainda não foram lançadas, o desenvolvimento do iOS 19 estaria agora bem atrasado em relação a anos anteriores.

Além disso, a Apple intensificou nas últimas grandes versões do sistema o corte de algumas novidades para modelos mais antigos suportados, deixando-os mais com os recursos relacionados à personalização do sistema e os mais avançados somente para modelos recentes.

Isso ficou ainda mais evidente com o lançamento da Apple Intelligence. Enquanto novidades como a possibilidade de colorir os ícones dos aplicativos chegaram a todos os aparelhos suportados pelo iOS 18, os recursos de IA da Maçã estão disponíveis em um número limitadíssimo deles.

Mesmo “capado”, o suporte ao iOS por dispositivos mais antigos acaba sendo positivo, visto que eles continuarão seguros e suportarão aplicativos por mais tempo. Softwares como o WhatsApp, por exemplo, têm funcionamento limitado a versões mais recentes do iOS.

E quanto aos iPads?

Se no caso do iOS 19 o site não prevê mudanças na lista de aparelhos suportados, o mesmo não deverá acontecer com o iPadOS. Segundo a publicação, o chip A10 presente no iPad de 7ª geração e o A10X Fusion do iPad Pro (2017) não serão mais suficientes para a futura atualização.

Dessa forma, enquanto esses dois modelos não deverão suportar o update para o iPadOS 19, todos os demais que atualizaram para o iPadOS 18 estarão garantidos para mais um ano de update.

via 9to5Mac