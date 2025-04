Sem modem da Apple, próximo iPad de entrada é corroborado para março de 2025

O MacRumors obteve informações, de uma fonte não identificada, que corrobora alguns rumores já aventados sobre a próxima versão do iPad de entrada.

Segundo a reportagem, a Apple planeja lançar o dispositivo logo no primeiro trimestre de 2025, mais precisamente em março — provavelmente após a liberação do iPadOS 18.3, cujos testes foram iniciados na semana passada.

No caso da atualização do sistema operacional, a companhia deverá lançá-lo para todos no final de janeiro ou no início de fevereiro, o que daria tempo suficiente para ela instalar o software no iPad de 11ª geração.

A fonte disse ainda que o próximo iPad de entrada não incluirá o modem 5G da Apple, que deverá equipar o “iPhone 17 Air/Slim” e o novo iPhone SE — com o SE, inclusive, esperado para a mesma época do ano que vem.

No mais, como já especulado, é esperado que o modelo ofereça suporte à Apple Intelligence, ao passo que o seu design deverá se manter o mesmo.

