WhatsApp permitirá mencionar grupos em status e terá reações animadas

Um recurso visto pelo site WABetaInfo na versão beta 24.25.10.77 do WhatsApp para iOS indica que o mensageiro está testando permitir que usuários compartilhem atualizações de status com pessoas que estão em determinado grupo — mesmo que elas não estejam em seus contatos.

Publicidade

Caso seja lançada futuramente, a novidade funcionará com base em menções. Quando um usuário mencionar um determinado grupo numa atualização, os participantes dele receberão uma mensagem informando sobre a menção e poderão visualizá-la — algo que só será válido para o status em específico.

Não alterando as configurações de visibilidade de status padrão, o recurso permitirá até mesmo que os participantes dos grupos mencionados compartilhem a atualização em seus próprios perfis, mas sem que seja revelada a identidade de quem a postou originalmente.

Pelo menos nos testes, a novidade também conta com algumas restrições, como a possibilidade de mencionar até 5 grupos apenas em um único status (para evitar spam) e também de mencionar grupos que tenham até 32 membros — para evitar perda de desempenho.

Novidades envolvendo reações

Na versão 24.25.10.78, por sua vez, o site descobriu que o WhatsApp está preparando novidades relacionadas a reações. A primeira delas é a adição de uma nova reação padrão no seletor do app. Trata-se do emoji de Cone de Festa, tradicionalmente usado para celebrar aniversários ou festividades.

Falando nisso, na mesma versão alguns usuários testadores foram presenteados com uma animação ao reagir a uma mensagem usando tanto o próprio emoji de Cone de Festa quanto o de Rosto Festivo e o de Confete — algo que provavelmente estará disponível em breve visando as comemorações de fim de ano!

O que acharam das novidades?