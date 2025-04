Apple estaria com dificuldades para criar um iPhone com tela sem bordas

De acordo com o site coreano The Elec, a Apple está trabalhando com a Samsung Display e a LG Display para desenvolver telas OLED para um futuro iPhone “sem bordas” — algo que estava sendo planejado inicialmente pela empresa para ser lançado entre 2025 e 2026.

No entanto, de acordo com pessoas ouvidas pelo site, o lançamento em dois anos desse tipo de aparelho é atualmente incerto — levando em conta que, a essa altura, a Apple já deveria ter encerrado as discussões técnicas com essas empresas, além do que ainda não haveria tecnologia suficiente.

Na implementação planejada pela Apple, a tela do iPhone seria semelhante à do Apple Watch, sendo levemente curvada nas extremidades (para dar um efeito ilusório de continuidade), mas mantendo tanto a tela plana atual presente no dispositivo quanto o design angular da lateral.

Isso diferiria de abordagens como a que já foi utilizada pela Samsung (que contava com as laterais bastante curvas) e também de um conceito apresentado pela Xiaomi, a qual imaginou uma tela que se estenderia por toda a lateral e pelas partes superior e inferior do dispositivo.

Quando um aparelho com essas características for lançado, quem sabe, a Apple poderá até mesmo adotar a tecnologia de câmera sob a tela, na qual a Samsung já afirmou estar trabalhando. Aliada à ausência de bordas, essa seria uma experiência completamente de “tela cheia”.

Há um bom caminho pela frente…

Para atenderem às especificações planejadas pela Apple, a Samsung e a LG precisam aprimorar a tecnologia de encapsulamento de filme fino (TFE), que protege o painel OLED de umidade e oxigênio, bem como o Optical Clear Adhesive (OCA), adesivo usado para unir as camadas da tela.

No entanto, essa última tecnologia estaria sendo problemática, visto que a curvatura da tela estaria apresentando distorções no campo de visão lateral (o “efeito lupa”) após o processo — algo indesejado pela Apple. Elas também devem torná-la menos suscetíveis a quebras após impactos externos.

Outro desafio seria o redesenho dos circuitos da tela nas extremidades, os quais também deverão passar a ser curvos, ao mesmo tempo em que é necessário deixar espaço para a antena e evitar qualquer interferência no sinal.

via Patently Apple