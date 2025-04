Como usar os gestos de cabeça nos AirPods 4 ou AirPods Pro 2

Os AirPods ganharam uma novidade muito interessante neste ano, voltada para quem recebe chamadas telefônicas, notificações e usa a Siri pelos fones de ouvido sem fio da Apple.

Agora, você pode responder a essas notificações simplesmente movendo a cabeça para cima/baixo (para aceitar) ou para os lados (negar), com o que a Apple chama de gestos de cabeça. Confira, nos próximos parágrafos, como utilizar isso! 🙂

Compatibilidade

Os gestos de cabeça podem ser usados com os AirPods Pro 2 ou os AirPods 4 (modelos com ou sem cancelamento ativo de ruído), que estejam emparelhados com um iPhone/iPad atualizado para o iOS/iPadOS 18 ou posterior e um Mac com o macOS Sequoia 15 ou mais recente.

Como ativar os gestos de cabeça

No iPhone/iPad: com os AirPods nos ouvidos, abra os Ajustes (Settings), toque no nome dos seus AirPods, vá até “Gestos com a Cabeça” e ative essa função.

No Mac: abra os Ajustes do Sistema (System Settings), clique nos AirPods (na barra lateral) e marque “Gestos com a Cabeça”.

Como usar os gestos de cabeça

Para usar gestos de cabeça para responder à Siri, certifique-se de ativar o “Anunciar Ligações e Ler Notificações” nos seus aparelhos.

Para aceitar uma chamada ou responder a notificações e mensagens, acene com a cabeça para cima e para baixo (em sinal positivo);

Para recusar uma chamada ou descartar notificações e mensagens, balance a cabeça de um lado para o outro (em sinal negativo).

Se quiser, você pode ainda inverter esses comandos, escolhendo mexer a cabeça para os lados para atender/responder e para cima/baixo para recusar/ignorar — não que isso faça muito sentido, mas… 🤪

