Icebreaker é um teclado mecânico de luxo que custa até US$2,1 mil

A Serene Industries lançou o Icebreaker, um teclado mecânico que chama a atenção pelo design e pelo preço, que pode chegar a impressionantes US$2.100. O produto é voltado para quem está disposto a investir em algo que mistura funcionalidade e arte.

O Icebreaker é feito a partir de um único bloco de alumínio 6061 usinado em CNC, o que confere ao teclado uma estrutura robusta. As keycaps de alumínio têm cerca de 800 microperfurações com iluminação RGB, o que cria um visual moderno e digital.

De acordo com a fabricante, a inspiração para o design do teclado veio do Flatiron Building, um famoso prédio de Nova York com formato triangular que se reflete no design inclinado do dispositivo.

Com um layout compacto de 65%, o Icebreaker traz teclas intercambiáveis, um dial rotativo programável e uma bateria de 4.000mAh que promete até 3 meses de uso sem fio. Ele pode ser conectado via Bluetooth ou USB-C — embora a versão Bluetooth permita emparelhar apenas um dispositivo por vez.

A base está disponível em duas cores: transparente e preta, sendo que esta última custa US$500 a mais, tornando o modelo mais completo ainda mais caro.

Apesar de todo o apelo visual, algumas escolhas levantam dúvidas sobre o uso no dia a dia — como a ausência de teclado numérico e o uso de keycaps de alumínio, que podem ser inconvenientes para algumas pessoas, especialmente em longas sessões de digitação.

O Icebreaker é um exemplo claro de como teclados de luxo estão se tornando mais populares. Ele compete com outros modelos premium, como o Angry Miao Afa Blade Limited Edition, mas se destaca pela construção robusta.

A pré-venda ficará aberta até 28 de janeiro, com produção prevista para começar logo em seguida. A Serene Industries, no entanto, só não informou quando as entregas deverão começar. Alguém disposto a comprar o equipamento?

via The Verge