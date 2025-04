O que fazer antes de doar ou vender os AirPods

Os AirPods seguem sendo bastante populares entre os usuários de dispositivos da Apple, graças à integração e à facilidade de uso desses fones.

Publicidade

Porém, se você está pensando em passá-los adiante para outra pessoa — seja vendendo ou dando os fones de ouvido de presente —, é bom se certificar de removê-los da sua Conta Apple (antigo ID Apple) e fazer outros procedimentos antes de se desfazer deles.

Veja como é simples! 🎧

Remova os fones da Conta Apple

Segundo a Apple, você pode remover os AirPods da sua Conta Apple usando o iPhone, o iPad ou o Mac, sendo que isso só precisa ser feito em um desses aparelhos.

Publicidade

A empresa alerta também que não é preciso que os AirPods estejam conectados via Bluetooth ao dispositivo. No entanto, o processo será mais rápido se os AirPods estiverem conectados ao Bluetooth e dentro do alcance do dispositivo.

Para removê-los usando o iPhone ou o iPad, abra o app Buscar (Find My), toque na aba “Dispositivos”, selecione os AirPods e deslize o dedo para cima. Escolha “Remover Este Dispositivo” e confirme.

Pelo Mac, abra o app Buscar, selecione a aba “Dispositivos” e escolha os AirPods. Clique no “i” (no mapa) e em “Remover Este Dispositivo”.

Cancele ou transfira o plano do AppleCare+

Caso tenha adicionado um plano do AppleCare+ aos AirPods, cancele ou transfira ele. Se você pagou o plano antecipadamente, tenha em mãos o número do plano AppleCare, o número de série do dispositivo coberto pelo plano e o recibo de compra original antes de entrar em contato com a Apple.

Publicidade

Caso cancele o plano AppleCare dentro de 30 dias após a data da compra, você obterá um reembolso total, menos o valor de qualquer serviço que já tenha sido fornecido.

Já se cancelar o plano mais de 30 dias após a compra, você obterá um reembolso com base no percentual de cobertura do plano AppleCare não expirado, menos o valor de qualquer serviço já fornecido.

Publicidade

Mas se você possui um plano do AppleCare+ mensal, é possível cancelá-lo nos ajustes de conta do dispositivo. Caso cancele o plano, as cobranças mensais não serão mais renovadas.

Limpe os AirPods

Por último (e não menos importante), limpe os AirPods para remover qualquer resíduo ou sujeira nos fones e/ou no estojo de recarga/Smart Case.

Prontinho, agora os seus AirPods estão aptos a ganharem um novo dono. 😉

Comprar AirPods Max de Apple Preço à vista: R$5.931,00

Preço parcelado: R$6.590,00 em até 12x

Comprar AirPods Pro 2 de Apple Preço à vista: R$2.339,10

Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x

Comprar AirPods 4 de Apple Preço à vista: a partir de R$1.349,10

Preço parcelado: a partir de R$1.499,00 em até 12x

Opções: sem ou com Cancelamento Ativo de Ruído

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.