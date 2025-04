Recurso do Google preserva fotos em sequência na migração do iPhone para o Android

O Google lançou um recurso no app Android Switch que permite transferir fotos tiradas em modo Burst (ou modo Série) do iPhone para celulares Pixel. A novidade, já disponível em aparelhos atualizados, busca facilitar a migração entre os sistemas.

Antes, as imagens capturadas em sequência no iPhone eram tratadas de maneira distinta pelos sistemas operacionais. Nos dispositivos da Maçã, elas ficam agrupadas automaticamente em um único conjunto; no entanto, ao transferir essas imagens para o Android, essa organização não era mantida, resultando em arquivos separados ou fora de ordem. Essa diferença entre as plataformas tornava o processo de migração mais complicado.

Segundo Paul Dunlop, líder de produto no Google, as fotos em Burst serão organizadas em pilhas no Google Fotos, desde que o empilhamento esteja ativado. Apesar de pequenas diferenças na forma como o Fotos (Photos) da Apple e o Google Fotos organizam as imagens, o recurso funciona bem na maioria dos casos.

Estou muito satisfeito em confirmar que a equipe implementou o suporte para a transferência de fotos em Burst quando se muda do iOS para o Pixel, e está disponível como parte do Android Switch.

Com essa atualização, você manterá sempre o seu conjunto completo de fotos em série ao transferir via cabo ou Wi-Fi, o que significa que você pode sempre escolher uma foto diferente, mesmo depois de fazer a mudança do iOS para o Pixel.

A funcionalidade está ativa agora para dispositivos Píxel atualizados através da configuração inicial e do app Android Switch.

A ferramenta pode ser usada durante a configuração inicial do celular ou depois, pelo próprio Android Switch. Atualmente ela é exclusiva para aparelhos Pixel, mas será expandida para outros dispositivos Android em 2025 (sem data confirmada). Além disso, o app permitirá iniciar a transferência mesmo após o celular já estar configurado.

Embora pareça uma mudança simples, o recurso resolve um problema comum para quem troca do iPhone para um aparelho com o sistema operacional Android.

via Android Police