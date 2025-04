Apple anuncia promoção de Ano Novo no Japão com AirTag exclusivo

A Apple divulgou hoje os detalhes da sua tradicional promoção de Ano Novo, que acontecerá entre 2 e 5 de janeiro, tanto no site quanto nas lojas físicas no Japão.

O evento é uma oportunidade para os clientes ganharem cartões-presente de até ¥30.000 e ainda levar para casa um AirTag exclusivo, dependendo do produto comprado.

Os gift cards, com valores que variam de ¥4.000 a ¥30.000 (de aproximadamente R$155 a R$1.170), têm o design japonês mizuhiki bem característico e podem ser usados para comprar produtos e serviços da Maçã, como apps na App Store ou acessórios nas lojas físicas e online.

Quem comprar determinados modelos de iPhone — como os iPhones 15/15 Plus, 14/14 Plus e SE (3ª geração) — também ganhará um AirTag especial com o desenho da cobra (巳), símbolo do ano no zodíaco japonês.

Entre os produtos participantes da promoção estão modelos de iPhone, MacBooks Air com chip M3, alguns iPads Pro e acessórios, como os produtos Beats. O Beats Flex, por exemplo, apresenta o maior índice de retorno, com cerca de 41% de desconto equivalente em cartão-presente.

A promoção estará disponível nas dez lojas da Apple no Japão, localizadas em cidades como Ginza, Marunouchi, Shibuya, Kyoto e Fukuoka.

Compras feitas com descontos educacionais ou determinados planos de pagamento parcelado não são elegíveis para os benefícios, assim como produtos recondicionados ou abertos. Pedidos realizados online receberão gift cards digitais, enquanto as compras em lojas físicas darão direito aos cartões com o design especial.

Comparada a edições anteriores, a promoção de 2025 mantém o mesmo período de quatro dias e o valor máximo dos cartões-presente oferecido. Uma novidade é a inclusão de todos os modelos do Apple Watch, algo que não era comum em promoções anteriores, as quais geralmente excluíam os modelos mais recentes.

