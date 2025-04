Comercial do Apple Watch Series 10 dá foco às resoluções de Ano Novo

Um novo comercial da Apple, compartilhado hoje no seu canal do YouTube, promove o Apple Watch Series 10 e a tradição que muitos têm de definir resoluções de Ano Novo.

No vídeo de meio minuto, a empresa afirma que a maioria das pessoas desiste de suas resoluções de Ano Novo na segunda sexta-feira de janeiro — data denominada como “Dia do Desistente” (do inglês Quitter’s Day).

No entanto, a companhia destaca no comercial que o Apple Watch lhe dá a motivação para superar essa data e manter suas metas de condicionamento físico ao longo do ano.

Além disso, são destacados alguns recursos como as notificações do Apple Watch para fechar os anéis de atividade e atingir suas metas de treino, bem como a função que possibilita monitorar o ritmo de um exercício, como corridas.

Aos interessados, a trilha sonora do comercial é “Follow Me”, do grupo Special Interest.

E você, já definiu suas metas para 2025 por aí? 😬

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

