Como importar senhas de outros serviços para o app Senhas do Mac

O aplicativo Senhas (Passwords) foi uma das novidades do iOS/iPadOS 18, do macOS Sequoia 15 e do visionOS 2. Agora, é possível conferir todas as suas senhas em um lugar dedicado — antes elas ficavam dentro dos Ajustes, num lugar um pouco escondido.

Se você pensa em migrar de gerenciador de senhas, uma boa dica permite que você importe-as diretamente para o app da Maçã, caso prefira usá-lo. Veja como fazer isso! 🔑

Primeiramente, abra o aplicativo de gerenciamento de senhas que você usava antes e faça a exportação/o download delas, em um arquivo no formato .csv .

Depois que fazer isso, abra o app Senhas no seu Mac, vá até Arquivo

» Importar Senhas (na barra de menus) e selecione “Escolher Arquivo”.

Após encontrar o arquivo, escolha “Importar” para que a importação seja feita com sucesso. Pronto, suas senhas estão agora todas armazenadas no novo app da Apple!

via AppleInsider