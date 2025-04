Como usar o app Tempo na barra de menus do macOS

O macOS Sequoia 15.2 trouxe vários recursos novos da Apple Intelligence (nos países onde ela está disponível atualmente), além de outras funções que podem ser aproveitadas por todos os usuários.

Publicidade

Uma delas está diretamente relacionada ao aplicativo nativo Tempo (Weather). Agora, você pode colocar a temperatura atual da sua região diretamente na barra de menus do Mac — além de poder conferir mais informações da previsão do tempo com apenas um clique.

Veja como fazer isso no seu computador! 🌤️

Abra os Ajustes do Sistema (System Settings) e selecione “Central de Controle”, na barra lateral esquerda.

Na seção “Apenas na Barra de Menus”, clique no menu suspenso ao lado de “Tempo” e escolha “Mostrar na Barra de Menus”. Na prática, o app Tempo poderá ser usado diretamente na barra de menus, sem precisar abrir o app:

Se mesmo assim quiser obter mais detalhes do tempo, basta clicar em “Abrir Tempo” na parte inferior do menu.

Bem bacana, não? 😉