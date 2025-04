★ Conheça o TANK T3, smartwatch da KOSPET com certificação militar

Embora o Apple Watch possa parecer a solução mais óbvia quando se fala em smartwatch para alguém que já é usuário do iPhone (como, acredito eu, a maioria de vocês aqui do MacMagazine), ele não costuma ser um dispositivo acessível para boa parte das pessoas e nem sempre acaba sendo a melhor opção.

Publicidade

É por isso que muitas empresas investem em aparelhos que não funcionam apenas no Android, mas também em dispositivos da Apple. É o caso da KOSPET com o TANK T3, um relógio com certificação militar focado principalmente em atividades físicas e durabilidade, mas em momento algum abrindo mão de um bom design e recursos de saúde.

Usei o TANK T3 ao longo das últimas semanas e vou compartilhar com vocês, nesta publicação, as principais características desse relógio, bem como dar alguns breves toques sobre como foi a minha experiência de usá-lo!

Vamos ao review!

Unboxing e conteúdo da caixa

A experiência de unboxing do TANK T3 foi bastante agradável. O relógio vem em uma caixa de papel padrão a qual, aparentemente, sofreu alguns danos durante a viagem — mas é possível dar um desconto generoso, visto que ela veio do outro lado do planeta.

Dentro da caixa (que pode ser aberta quase como um típico produto da Apple) da versão que peguei, sobre a qual falarei mais a frente, há três compartimentos (ou pacotes, podemos dizer assim) diferentes: um para o relógio em si, outro para a pulseira de silicone e um terceiro para o manual e demais acessórios.

Esse terceiro compartimento, por sua vez, conta com o carregador magnético, uma película de proteção para a tela e, como testei a edição especial, também com uma pulseira metálica clássica, os pinos para anexá-la ao relógio, partes extras para a pulseira e uma ferramenta para ajustá-la no tamanho desejado.

Design e especificações

É impossível falar do TANK T3 sem mencionar o seu design robusto o qual, inclusive, aparece no nome do smartwatch. Com a tela redonda — o que o deixa bastante parecido com um relógio tradicional, principalmente se entrar uma pulseira metálica na jogada —, o relógio não deve nada em quesito beleza, principalmente para quem gosta de um aspecto mais “grosseiro”.

Possuindo certificação militar, o corpo do TANK T3 é construído com liga de zinco, enquanto a case inferior é forjada em poliamida e fibra de vidro (que é resistente ao fogo); já o painel traseiro é de aço inoxidável; os botões, por sua vez, são forjados em liga de alumínio.

Por padrão, o TANK T3 acompanha apenas a pulseira de silicone, mas em uma edição especial ele pode ser adquirido também com uma de aço inoxidável. Com ela, a aparência do relógio pende bastante para o clássico, sendo ideal para usá-lo em ocasiões mais especiais e menos esportivas.

Pulando para a tela, o relógio conta com um display AMOLED de 1,43 polegada com o vidro Gorila Glass 3 (da Corning). Com resolução de 466×466 pixels, ela conta com uma densidade de 461 pixels por polegada, bem como suporta Tela Sempre Ativa (Always-on Display) para permitir a exibição ininterrupta de conteúdo sem gastar tanta bateria.

A bateria é outro ponto bastante positivo. Com capacidade de 500mAh, ela conta com uma autonomia de 10 a 15 dias em uso moderado, ou de 5 a 8 dias em uso mais pesado. Com o modo AOD ligado, o relógio permanece ativo por 2-3 dias, enquanto colocá-lo no modo Standby permite usá-lo por mais de 50 dias!

Como meu uso é bastante moderado e não fico com o relógio o dia todo (e nem com o modo AOD ligado), foi uma experiência bastante diferente em relação à que já tive com o Apple Watch no passado em termos de bateria. Como vocês bem sabem, o relógio da Maçã pena para chegar ao fim do dia com carga, a depender do uso.

Performance

Se você tem alguma experiência com smartwatches de baixo custo, deve saber que a qualidade do processamento pode ser um empecilho e dificultar bastante as tarefas do dia a dia com o relógio. Com o TANK T3, não tive problemas relevantes envolvendo travamentos, lentidão ou algo do gênero, e a navegação foi sempre bastante fluida.

O dispositivo é equipado com o chip dual-core Actions ATS3085L — presente em alguns outros smartwatches relevantes no mercado. Ele permite uma navegação mais suave na tela a uma taxa de quadros mais alta, bem como uma maior eficiência energética durante o uso intenso.

Certificações

Como já destaquei, o ponto mais forte desse relógio, sem dúvida, são suas certificações, as quais conferem maior durabilidade ao produto. Com certificação de resistência a água IP69K, ele é capaz de suportar pressões equivalentes a uma profundidade de 50 metros e 5ATM — possibilitando a realização de atividades como natação, mergulhos e surf sem danos ao aparelho.

O destaque maior ainda é a sua certificação militar 15 MIL-STD-810H, conhecida como o padrão militar 810. Desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ele é usado para testar e garantir a durabilidade de equipamentos em condições ambientais extremas e cenários desafiadores.

De acordo com a KOSPET, o TANK T3 passou por nada menos que 15 testes de nível militar e 28 testes internos de confiabilidade, os quais incluíram testes em ambientes extremos e de componentes como os botões e a tela sensível ao toque.

A empresa garante que o TANK T3 é resistente o suficiente para passar com tranquilidade por esses cenários desafiadores — seja em florestas tropicais úmidas, seja “no topo das montanhas ou em vales gelados”.

Testes de resistência

Embora, por motivos óbvios, eu não consiga testar o relógio em muitas das condições as quais ele teoricamente deve suportar com facilidade, durante meu uso ele foi naturalmente exposto a algumas condições as quais poderiam ser catastróficas para outros relógios inteligentes presentes no mercado atualmente.

Como uma pessoa bastante descuidada, já derrubei o relógio algumas vezes (e em uma delas de altura considerável). Obviamente, com a certificação militar esse não deveria ser nem de longe um problema, mas é interessante ver como não resultou em um arranhão sequer (coisa que aconteceu com meu antigo Apple Watch já na primeira queda).

Resolvi levar o TANK T3 também a meus jogos de vôlei semanais. Como trata-se de um esporte em que o pulso entra muitas vezes em contato com a bola a um nível considerável de força, fui logo aconselhado a retirá-lo do pulso assim que cheguei à quadra. Balela! O relógio também saiu intacto e resistiu perfeitamente aos impactos durante as partidas.

Falando em resistência à água, ainda não tive a oportunidade de usá-lo em atividades como natação ou na praia, mas — além de tomar banho quase diariamente com ele — fiz alguns testes de submersão (coisa simples em relação ao que ele promete suportar, eu sei) e ele também continuou funcionando normalmente.

Em suma, se a sua preocupação primordial com um relógio é a questão da durabilidade e resistência — pelo pouco que pude testar nessa parte —, acredito que o TANK T3 vai lhe agradar.

No YouTube, inclusive, há muitos vídeos de testes do relógio em situações ainda mais extremas (como debaixo de uma roda, por exemplo).

Recursos fitness

Além da resistência, outro ponto forte do TANK T3 é o foco pesado em esportes e exercícios. Com mais de 170 modos (os quais podem ser acessados diretamente pelo relógio), ele conta ainda com o reconhecimento inteligente de 6 modalidades.

Com uma interface de usuário redesenhada em relação a versões anteriores, o relógio permite rastrear diversas métricas para cada exercícios, como recordes e análises de dados-chave como duração, passos, ritmo médio, etc. — claro, com métricas específicas definidas para cada tipo.

Para rastrear um exercício, basta ir até a função “Exercício” e tocar em um dos modos que se deseja rastrear. Porém, caso o reconhecimento automático esteja ativado nas configurações, basta iniciar o exercício e o relógio contará automaticamente, caso seja caminhada, corrida, ciclismo, máquina de remo, elíptico ou estático.

Quando falamos em esportes aquáticos, o TANK T3 também monitora natação em piscinas e em águas abertas (como mares, rios e afins), bem como calcula a pontuação SWOLF, a qual monitora a eficiência e a técnica da natação para ajudar quem quer melhorar no esporte.

O ponto negativo é que não há suporte a pausa automática, sendo necessário parar e retomar o exercício manualmente apertando o botão “Back” sempre que se fizer uma pausa — o que pode comprometer completamente os resultados marcados, caso você esqueça alguma vez.

Outra coisa que cabe destacar é a ausência de GPS , que pode ser muito relevante caso você pratique exercícios como ciclismo e corrida, goste de acompanhar o seu trajeto exato em um mapa ou queira mais precisão no rastreamento desse tipo de atividade.

Caso isso seja bastante importante para você, é possível adquirir por um valor um pouco acima o TANK T3 Ultra, o qual possui o mesmo design e especificações e conta com a tecnologia integrada.

Recursos de saúde

Atualmente não dá para falar de smartwatch sem mencionar recursos de saúde — e o TANK T3 promete alguns bastante interessantes (e relevantes), com direito a rastreamento contínuo 24 horas por dia.

O mais óbvio deles, como um relógio focado em exercícios, é o sensor de batimentos cardíacos, o qual serve para acompanhar como anda o coração durante as muitas atividades as quais podem ser monitoradas pelo relógio. Como em outros dispositivos do gênero, o relógio também alerta caso a taxa de batimentos esteja acima ou abaixo dos padrões normais.

O TANK T3 também promete as opções de monitoramento de estresse, pressão e nível de oxigênio no sangue (inclusive, prometendo alertas para casos de baixo nível). Ao contrário da opção de batimentos cardíacos, no entanto, não pude atestar a confiabilidade dos dados apresentados.

Outra coisa interessante (esta, sim, aparentemente funcionando de forma bem coerente) é o monitoramento do sono. Ele conseguiu pegar bem os estágios do meu sono profundamente problemático, definindo a quantidade de tempo acordado e em sono profundo, leve ou REM.

Possuindo também uma funcionalidade que oferece aos usuários exercícios de respiração, o relógio ainda fornece um recurso de rastreamento de gravidez ou ciclo menstrual, mostrando dados relevantes para a saúde da mulher diretamente no aplicativo.

Interface e sistema operacional

O sistema operacional do TANK T3 conta, de certa forma, com algumas semelhanças com o watchOS — incluindo a opção de dispor a exibição de aplicativos e opções em formato de colmeia (embora, por padrão, eles sejam exibidos em lista) e espécies de “complicações” com alguns dados do relógio.

É possível controlar o TANK T3 tanto por meio da interface sensível ao toque quanto com o auxílio dos seus três botões:

Botão Power : localizado na lateral superior direita, ele serve para ligar/desligar o relógio e também para acessar facilmente a lista de apps.

: localizado na lateral superior direita, ele serve para ligar/desligar o relógio e também para acessar facilmente a lista de apps. Botão Back : como o nome indica, serve para retornar para a interface anterior durante a navegação, mas também é usado para pausar/continuar exercícios e para ativar a assistente de voz (coisa que não consegui fazer com a Siri). É possível definir um atalho para alguma função ou app do relógio nesse botão.

: como o nome indica, serve para retornar para a interface anterior durante a navegação, mas também é usado para pausar/continuar exercícios e para ativar a assistente de voz (coisa que não consegui fazer com a Siri). É possível definir um atalho para alguma função ou app do relógio nesse botão. Botão Sport: serve para acessar imediatamente a lista de exercícios/esportes. Também serve para encerrar um exercício (ao segurar por dois segundos) e salvar os dados.

Quando no mostrador, também é possível usar alguns gestos como atalhos para acessar partes específicas do relógio:

Para cima : exibe uma espécie de Central de Controle, com atalhos para algumas funções e aplicativos. É personalizável.

: exibe uma espécie de Central de Controle, com atalhos para algumas funções e aplicativos. É personalizável. Para a direita : exibe a lista de aplicativos.

: exibe a lista de aplicativos. Para baixo : exibe a “Central de Notificações”, que mais parece as complicações do watchOS.

: exibe a “Central de Notificações”, que mais parece as complicações do watchOS. Para a esquerda: exibe as notificações não lidas enviadas para o smartphone (do WhatsApp, do Messenger, etc.).

No próprio relógio, é possível fazer algumas coisas interessantes, como controlar uma música que estiver sendo reproduzida no iPhone (embora não seja possível iniciar a reprodução de uma) ou ativar a câmera do smartphone para fazer o disparo de uma foto — algo que acontece dentro do próprio app da KOSPET (onde a imagem pode ser salva), não diretamente no aplicativo Câmera.

O sistema também permite acessar detalhes sobre sono, estresse, emoção, saúde feminina, níveis de oxigênio e de pressão no sangue, frequência cardíaca e o nível de atividade diária (inclusive com direito aos anéis coloridos já bastante conhecidos por usuários da Maçã).

Outras funções incluem funcionalidades básicas, mas que podem ser bastante úteis caso você esteja apenas com o smartwatch, como cronômetro, alarme, timer, calculadora e a visualização da previsão do tempo.

Também é possível alterar o mostrador diretamente na interface do relógio, bastando tocar e segurar na tela que estiver sendo exibida no momento. Deslizar para o lado permite ir alternando entre as diferentes watchfaces — apenas as que já estiverem sincronizadas com o relógio a partir do app.

Há também uma opção específica para permitir iniciar e gerenciar um novo exercício diretamente no relógio — inclusive com um menu de editar em cada um deles para permitir ao usuário personalizar detalhes como tempo, distância e meta de calorias que pretende perder.

Por fim, o aplicativo também pode exibir as notificações de alguns apps do iPhone — embora não permita responder as mensagens. Há também a opção de iniciar uma ligação (algo que eu não consegui fazer no iPhone) e a de desligar uma chamada que se estiver recebendo (essa foi bastante útil pra mim).

Aplicativo e compatibilidade

Embora, como dito acima, muita coisa do TANK T3 possa ser gerenciada diretamente pelo relógio, algumas só podem ser configuradas com o aplicativo da KOSPET, o qual pode ser baixado tanto no iOS (da versão 10.0 em diante) quanto em smartphones com Android.

É no aplicativo que os usuários podem, por exemplo, ter acesso a watchfaces diferentes das que são disponibilizadas por padrão no relógio e personalizá-las para deixá-las com a sua cara. Além de a loja da KOSPET ter muitas opções disponíveis (muitas delas desenhadas pensando no modo de Tela Sempre Ativa), ainda é possível criar uma com uma foto da galeria — o que, a depender da forma como for montado, fica interessante.

O aplicativo da KOSPET também permite definir suas metas diárias para calorias, distâncias e passos, bem como visualizar detalhadamente dados referentes aos batimentos e a outras métricas calculadas pelo app, além de também gerar uma imagem para compartilhar nas redes sociais.

Quando falamos em sono, o aplicativo apresenta valores de referência para cada um dos estágios, os compara aos dados registrados e, ainda, fornece alguns insights com dicas valiosas (e reconhecidas) sobre como melhorar a qualidade do sono e da saúde como um todo de forma eficaz.

O app conta também com uma aba dedicada inteiramente para esportes/exercício, mostrando em detalhes cada modalidade praticada pelo usuário, permitindo editar a lista que aparecerá como disponível no relógio — tanto adicionando e removendo modalidades quanto reordenando-as.

Ao entrar na página de um exercício realizado em si, é possível conferir detalhes como a duração, a frequência cardíaca média, as calorias gastas e detalhes referentes ao tipo de exercício praticado em específico (como passos, cadência ou ritmo médio para um exercício de caminhada).

O aplicativo também permite uma integração tanto com o aplicativo Saúde (Health, da Apple) quanto com o popular app Strava — mas pelo menos por aqui essa última não funcionou de maneira tão satisfatória.

Consegui sincronizar os dados do relógio com o software de início, mas depois, ao desconectá-lo uma vez, o recurso simplesmente parou de funcionar — o que eu espero que seja resolvido via atualizações de software futuramente.

Preço e disponibilidade

Disponível no Brasil oficialmente através da loja oficial da KOSPET no AliExpress, o TANK T3 pode ser adquirido em duas cores diferentes (preto e prata) e em quatro variações:

A primeira delas, apenas o relógio em si com a pulseira de silicone (que vem em todas as versões), sai atualmente por R$643 , com impostos de importação estimados em R$444 no momento em que este review foi finalizado.

em si com a pulseira de silicone (que vem em todas as versões), sai atualmente por , com impostos de importação estimados em no momento em que este review foi finalizado. Na segunda variante, a qual acompanha também uma película de proteção , o valor sobe para R$683 (mais R$483 estimados em impostos).

, o valor sobe para (mais estimados em impostos). Na terceira versão também há uma pulseira de aço inoxidável, a qual já mencionamos acima. Esse combo sai por R$760 (mais cerca de R$553 em impostos).

(mais cerca de em impostos). Por fim, a quarta versão, que é a Special Edition (a que eu testei, inclusive), o relógio acompanha tanto uma película de proteção quanto uma pulseira extra de aço inoxidável, saindo por R$777 (mais aproximadamente R$630 em impostos).

Outra possibilidade é comprar o relógio diretamente pelo site da KOSPET, em dólar e com entrega grátis para o Brasil. Por lá, é possível adquiri-lo também nas duas cores, mas em cinco variações diferentes:

Obviamente, ao comprar diretamente pelo site da KOSPET, você deverá considerar também o pagamento de impostos de importação. Por não fazer parte do programa Remessa Conforme, o valor do imposto não será definido na hora da compra.

Conclusão

Embora tenha enfrentado alguns problemas relacionados ao software do produto e à sua integração com o iPhone em si e, é claro, considerando também a ausência do GPS, acredito que o TANK T3 pode valer a pena caso você não esteja disposto a pagar por um relógio mais caro (como o Apple Watch).

Com recursos indispensáveis como monitor de frequência cardíaca e atividades bastante completo, ele é uma boa pedida principalmente para quem quer um relógio resistente e cuja estrutura suportará mesmo as condições mais extremas.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo fruto de um acordo comercial com um anunciante, que não influenciou a nossa opinião. O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.