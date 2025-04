Leilão da Receita Federal em SP tem três iPhones 14 Pro Max por R$4.100

A Receita Federal divulgou um novo edital de leilão, cujos lotes estão localizados em São Paulo e incluem alguns produtos da Apple.

Ao todo, dez lotes possuem algum gadget da Apple. Vale notar, porém, que nem sempre há informações detalhadas sobre todos os modelos dos dispositivos disponíveis, além do que eles também podem vir sem acessórios.

Os lotes listados na tabela abaixo, vale notar, podem conter outros produtos além daqueles da Apple:

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 50 1x iPad Pro de 12,9″ (5ª geração) de 128GB

1x Magic Keyboard para iPad R$5.300 100 1x AirPods (3ª geração)

6x Apple Watch SE (2ª geração) de 40mm

1x Apple TV 4K (3ª geração) de 128GB

6x Adaptador USB-C de 20W da Apple R$41.700 123 1x MacBook Air (M1) com 8GB de memória e 256GB de armazenamento R$5.200 124 1x MacBook Air (M1) com 8GB de memória e 256GB de armazenamento R$5.200 150 15x Apple Watch SE (2ª geração) de 40mm

5x Apple Watch SE (2ª geração) de 44mm

11x Apple Watch SE (1ª geração) de 40mm

5x Apple Watch SE (1ª geração) de 44mm

4x Apple TV 4K (modelo não especificado)

6x Apple Pencil (1ª geração)

2x AirPods (3ª geração)

134x AirTag

13x Cabo USB-C da Apple

60x Cabo USB-C para Lightning da Apple

2x Magic Keyboard

2x HomePod mini R$90.200 151 2x iPhone 14 de 128GB R$2.800 152 3x iPhone 14 Pro Max de 128GB R$4.100 158 9x Adaptador USB-C de 20W da Apple

5x Cabo USB-A para Lightning da Apple R$110.100 164 1x iPhone 11 Pro de 64GB

2x iPad de 9ª geração de 64GB R$7.500 184 3x Adaptador de USB-C para USB da Apple R$87.400

Como posso participar?

Para participar do leilão, é necessário seguir um procedimento completamente digital. Os interessados em adquirir os itens devem possuir um CPF válido e um certificado digital, que pode ser obtido através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). O certificado digital é essencial para acessar o site e participar do evento. Há lotes em que tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem dar lances.

As propostas podem ser enviadas para avaliação a partir das 9h do dia 23 de janeiro, e o prazo final para envio é até às 20h do dia 27/1. A sessão para os lances, por sua vez, está prevista para acontecer no dia 30/1, às 10h.

Para mais informações, basta acessar essa página.