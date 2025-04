Mesmo com conflitos, NVIDIA se diz aberta a trabalhar com a Apple

A relação complicada entre a Apple e a NVIDIA ganhou mais detalhes. Enquanto a NVIDIA domina o mercado de chips de inteligência artificial, a Maçã segue resistente a fazer negócios diretos com a empresa. E não é de hoje: a desavença entre as duas gigantes da tecnologia vem desde o início dos anos 2000.

De acordo com o The Information, o ponto de virada aconteceu em 2001, durante uma reunião que ficou famosa no Vale do Silício. Na ocasião, o cofundador e ex-CEO da Apple, Steve Jobs, acusou a NVIDIA de copiar uma tecnologia da Pixar, estúdio que ele controlava na época.

A situação piorou em 2008, com o escândalo que ficou conhecido como Bumpgate: chips defeituosos da NVIDIA forçaram a Apple a estender a garantia de diversos MacBooks, sem que a empresa recebesse o reembolso adequado pelo prejuízo.

Hoje, enquanto empresas como a Amazon, a Microsoft e o Google são grandes clientes da NVIDIA, a Apple escolheu um caminho diferente. Em vez de comprar chips diretamente, a empresa de Cupertino prefere alugar o poder de processamento através de serviços em nuvem. Além disso, ela também usa chips personalizados do Google para treinar seus modelos de IA.

A estratégia faz sentido quando olhamos o histórico da Apple: a empresa tem investido cada vez mais em desenvolver seus próprios componentes. Foi assim em 2020, quando abandonou os processadores Intel e lançou a linha Apple Silicon para Macs. O mesmo deverá acontecer em breve com modems 5G e chips de Wi-Fi e Bluetooth.

E parece que a próxima cartada já está definida. A Apple está desenvolvendo seu próprio chip de IA, apelidado de Baltra, em parceria com a Broadcom. A previsão é que ele entre em produção em 2026, usando a tecnologia N3P da TSMC — a mesma que deverá estrear nos “iPhone 17”.

Rivais, mas nem tanto

Curiosamente, nem tudo são flores, mas também não é só espinho. As empresas mantêm algum nível de cooperação profissional, com trabalhos conjuntos em pesquisas de aprendizado de máquina (machine learning, ou ML).

A NVIDIA inclusive fez questão de mostrar o Apple Vision Pro durante o lançamento de uma nova plataforma de software. Do lado da NVIDIA, os executivos fazem questão de dizer que estão abertos a trabalhar com a gigante de Cupertino.

Mas quem acompanha o mercado de tecnologia vê essa história com outros olhos. Para os especialistas, não é que a Apple tenha algo específico contra a NVIDIA. A questão é mais simples: a Apple sempre preferiu ter controle total sobre seus produtos, do chip à experiência final do usuário. É a velha história de “fazer do seu jeito” que sempre marcou a empresa desde os tempos de Jobs.

via MacRumors