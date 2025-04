Promoções na App Store: OVIVO, Aces of the Luftwaffe, Photo Finder App – Queryable e mais!

Neste “Boxing Day”, aproveite e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

OVIVO, desenvolvido por Alex Vilassak, é um jogo de quebra-cabeças que parece simples, mas é recheado de desafios, segredos e muita diversão.

No mundo de OVIVO, Preto e Branco existem em harmonia. Ao se entrelaçarem e substituírem constantemente, eles mantêm o equilíbrio. O personagem principal chamado OVO nasceu dessas duas metades e tem a habilidade de alternar entre elas. OVO viaja pelo mundo metafórico, superando perigos e coletando símbolos misteriosos. Esses símbolos ajudarão você a desvendar a história deste mundo, mas como você interpreta isso depende completamente de você.

No branco, a gravidade puxa para baixo; no preto, para cima. De acordo com a sua evolução no jogo, você encontrará imagens ocultas, pouquíssimo texto e uma trilha sonora meditativa, criada exclusivamente para o game.

Confira um vídeo:

Aproveite a oferta e boa diversão!

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$90 em descontos:

Jogos

Combates aéreos.

Jogo de corrida.

Xadrez.

Jogo de ação.

Aplicativos

Utilitário para fotos.

Criação musical.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸